eMAG. 10 mari reduceri la telefoanele Lenovo laudate de consumatori.

Cele mai laudate telefoane Lenovo au super reduceri la eMAG. Nu rata ocazia sa iei un produs de super calitate la preturi pentru orice buzunar.

Intreaga lista cu telefoane la reducere poate fi consultata AICI.

Telefon mobil Lenovo, Dual Sim, 32 GB, 4 G, negru. Un telefon ce functioneaza perfect si care este peste asteptarile consumatorului pentru ceea ce poate face. Merge fara cusur in 4G si se poate updata la Android 6.0 (retea Digi). Se aude impecabil, se ridica la asteptarile unui telefon mult peste media lui, are amprenta, ecran full HD excelent, baterie are autonomie pana la 48 de ore, design modern, superb, carcasa si folia sunt incluse in pachet, incarcatorul este 2A si incarca rapid. Pe scurt, un super telefon la un pret de nimic.Vezi AICI mai multe detalii despre oferta eMAG.

Telefon mobil Lenovo VIBE K5 Plus, dual sim, 16 GB, 4 G, auriu, vine cu cadou acumulator E-Boda power 130, 2500 mAh. Este un telefon rapid, fiabil si cu viteza mare de raspuns, asigurand echilibrul perfect intre performanta si putere. Are ecran full HD, astfel de poti bucura de divertisment continuu, jocuri, filme, videoclipuri. Datorita tehnologiei IPS ai unghi de vizualizare de aproape 180 de grade, iar ecranul este mare si poti viziona orice pe el. Are spatiu de stocare extensibil, pana la 32 GB cu card micro SD.Ai doua camere, conectivitate 4G si dual sim si Android 5.1. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre acest produs.

Telefon mobil Lenovo VIBE S1 Lite, dual sim, 16 GB, 4 G, albastru. Ai modul GPS excelent, accelerometru, senzor de lumina, senzor hall, busola, senzor de proximitate, ecranul este bun, are culori clare, este full HD. In plus, te bucuri de super semnal, rapiditate in raspunsuri si miscare, ecran superb si memorie suficienta. Face poze de calitate, are un design frumos si calitativ, raportul calitate-pret este excelent, aplicatiile ruleaza bine, ai convorbiri clare si fara probleme. Se incarca rapid, iar conexiunea la internet este stabile si buna. Vezi AICI mai multe detalii tehnice despre acest produs vandut de eMAG.

Telefon mobil Lenovo K6, dual sim, 16 GB, 4G, auriu. Un telefon de nota 10, care se misca foarte repede, este placut la atingere, are camera foarte buna si filmeaza la fel de bine, rezolutia ecranului full HD este exceptionala, o adevarata placere sa te uiti la filme sau videoclipuri pe el, iar bateria poate tine pana la 4 zile la utilizarea medie. Amprenta merge impecabil, este foarte rezistent la cazaturi, se aude si se vede fara cusur, iar pentru cei care nu sunt impatimiti cu jocurile, bateria tine foarte mult timp. Ai AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest telefon.

Telefon mobil Lenovo VIBE X2, 32 Gb, 4G, alb. Are un design foarte bine lucrat, softul si specificatiile hardware sunt de cea mai buna calitate, are carcasa din policarbon, este un telefon de calitate superioara, fara doar si poate. Memoria este suficienta, calitatea materialelor este exceptionala, iar camera este foarte buna. Este uimitor de rapid,are 2 GB de RAM, are camere duale complexe, cu caracterisici de infrumusetare. Elegant si foarte placut la atingere, este un telefon destept si potrivit pentru oricine. Vezi AICI detalii despre acest produs vandut de eMAG.

Telefon mobil Lenovo VIBE P1, dual sim, 32 GB, 4 G, argintiu. Display-ul full HD nu te va dezamagi, bateria este foarte buna, merge excelent, pretul este unul foarte bun pentru ce stie sa faca acest telefon. Semnalul este bun, carcasa metalica este placuta, iar designul este unul elegant. Se incarca rapid,in maxim 1 ora jumate, casca se aude bine, iar interfata este facilasi utila, are si folie de protectiva a ecranului. Un telefon cu raport calitate-pret foarte bun. Vezi AICI oferta eMAG la acest produs.

Telefon mobil Lenovo VIBE K5, dual sim, 16 GB, 4 G, auriu. Acest telefon este o achizitie excelenta la un pret mic, se misca instant, ruleaza aplicatiile foarte fluid, are camere foarte bune, sunetul este foarte bogat, are doua difuzoare pe spate cu bas. Bateria este buna, are semnal foarte bun, are un design placut, se incarca rapid, in 2 ore, nu se incalzeste prea tare. Te joci si te uiti la filme fara probeleme, bateria rezista o zi si poate fi schimbata imediat cu una gata incarcata. Iata AICI detalii despre oferta eMAG la acest telefon.

Telefon mobil Lenovo VIBE P1, dual sim, 32 GB, 4G, gri. Autonomia bateriei este in functie de nevoi, pentru navigare pe internet tine pana la 36 de ore, pentru folosirea GPS-ului tine pana la o zi, iar fara aplicatii si internet tine intre 3 si 4 zile. Procesorul si RAM-ul sunt excelente, fac fata cu brio aplicatiilor, precum jocuri, office, navigare, etc. este un telefon rezistent, vine cu husa din plastic transparent si poti baga slot pentru card de memorie pentru mai mult spatiu de stocare. Ecranul este de calitate, iar fotografiile sunt de calitate. Nu rata ocazia si vezi AICI maimulte detalii despre oferta eMAG.

Telefon mobil LenovoZ2, dual sim, 32 GB, 4G, titan. Are un design peste asteptari, cu carcasa metalica solida si bine finisata. Are procesor Quad Corepe 64 de bitisi si se misca foarte bine, are memorie interna 32 GB si 2GB de RAM. Camera foto este excelenta, atat pe fata, cat si pe spate, meniu intuitiv, aplicatii folositoare,iar finisajele si constructia sunt de calitate, rezistente. Pe scrut, un telefon ce merita toata atentia, iata AICI detaliile acestui produs eMAG.