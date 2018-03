eMAG. 10 mărci de laptopuri de gaming în care să ai încredere

Oferta completă a laptopurilor dedicate gaming-ului o puteți consult ape site-ul eMAG AICI.



Un jucător profesionist va căuta performanțe incredibile și la un laptop, pe care să îl ia cu el oriunde. Grafica trebuie să fie una excepțională, posibil de 2020, viteză de răspundere, unitate de stocare mare și o tastatură fiabilă. eMAG.ro ne surprinde zilele acestea cu 229 de laptopuri potrivite jocurilor.

Laptop Gaming Aspire Nitro 5

Gaming Aspire Nitro 5 are un procesor AMD Quad-Core FX 7th Gen ™ 9830P, frecvență nominală 3.00 GHz, 4 nuclee , un processor graphic AMD Radeon™ RX 550 4GB și a fost redus cu 16%. Vedeți oferta AICI.



Laptop Gaming HP OMEN 15

Acest model este dotat cu procesor Intel® Core™ i7-7700HQ pana la 3.80 GHz, display-ul este Full Hd, are o memorie de 8GB, dispune de o placă nVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti și are un preț redus cu 12%. Detalii AICI.



Laptop Gaming ASUS ROG GL753VD-GC009

Jocurile voastre vor fi în siguranță pentru că acest model de la Asus are 1 TB capacitate de stocare. Convingeti-va de reducerea de 14% pe site-ul eMAG AICI.



Laptop Gaming Lenovo Legion Y520-15IKBN

Reducerea de 17% ne-a atras atenția la modelul dedicat gamerilor pasionați de la Lenovo. Oferta completă poate fi văzută AICI.





Laptop Gaming MSI GL62M 7REX

Gaming MSI promite sesiuni de joacă interminabile! Are un procesor Intel® Core™ i7-7700HQ pana la 3.80 GHz și o placă video nVIDIA GeForce® 1050 Ti. Reducerea de 24% nu este deloc de neglijat. Ca să vă convingeți puteți accesa următorul link AICI.



Laptop Gaming Dell Inspiron 7567

1TB plus 8 GB capacitate de stocare pentru toate jocurile preferate. Procesorul este Intel® Core™ i5-7300HQ și are o frecvență de 2.50 GHz. Cei de la eMAG au redus prețul cu 14%. Puteți vedea oferta AICI.



Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 G3-572-739E

Un alt model potrivit pentru gaming este modelul Acer Predator. Are 4 nuclee, o placă video integrată NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti și a fost dotat cu un procesor Intel® Core™ i7-7700HQ. Reducerea este de 11% și beneficiați de ea AICI.



Laptop Gaming HP Pavilion 17-ab303nq

Și cei de la HP ne suprind cu un model adaptat jocurilor. Procesor Intel®Core™ i7-7700HQ pana la 3.80 GHz este destul de performant încât să vă creeze sesiuni memorabile de gaming. Placa video este NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti . Detalii despre produs găsiți AICI.



Laptop Gaming Quanta NL5A

O altă variantă adaptată cerințelor de performanță pentru un laptop de gaming este acest model cu procesor Intel® Core™ i7-7700HQ Quad Core și o capacitate de stocare de 240 GB. Detalii AICI.



Laptop Alienware Gaming 15.6'' 15 R3

Alienware Gaming vine la pachet cu system de operare Windows 10Pro. I-a fost pus un procesor Intel® Core™ i7-7820HK, poate stoca până la 1TB și mai are în plus 256 de GB. Se poate comanda AICI.





Oferta completă a laptopurilor dedicate gaming-ului o puteți consult ape site-ul eMAG AICI.