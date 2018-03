eMAG. 10 laptopuri i7 cu reduceri incredibile inainte de Pasti

Vrei un laptop performant? Profita acum de cea mai buna oferta eMAG la laptopuri cu procesoare de ultima generatie i7. Fie ca esti un impatimit al jocurilor, fie ca ai nevoie de cea mai buna calitate, ai laptopuri la super preturi pentru toate gusturile si nevoile.

Intreaga lista cu laptopuri cu procesoare i7 la preturi cu mari reduceri poate fi consultata AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad cu procesor i7-7500U, Kaby Lake, 4 GB, 1 TB, DVD-RW, nVIDIA 2 GB, Free DOS, IRON. Proiectat cu precizie, acest laptop remarcabil are un design modern, cu muchii inclinate si suprafete metalice, cu touchpad mult mai usor de utilizat. Are ecran clear clarity, astfel ca din orice unghi ai viziona, ai vizibilitate maxima. Datortia difuzoarelor Harman cu Dolby Audio, ai difuzoare excelente, ce dau un sunet clar de cristal. Lucrezi usor si fara intreruperi, te bucuri de culori vi si de performanta maxima. Intra AICI pentru a vedea toate detaliile despre aceasta oferta eMAG.





Laptop Gaming ASUS cu procesor i7-7700HQ, Kaby Lake, FHD, 8GB, 1TB, nVIDIA GeForce, endless OS. Ai performante excelente datorita procesorului de ultima generatie i7 in combinatie cu o grafica discreta nVIDIA si suport complet Microsoft DirectX12. Are un design elegant si usor, ai multitasking mai productiv, mai constructiv. Se transporta cu usurinta, datorita designului portabil, care va permite sa lucrati sau sa va jucati oriunde. Oferta unghi de vizualizare de 178 de grade, are panou panoramic rapid, fara sa se schimbe culorile chiar si atunci cand vizualizezi din pozitii extreme. Are sistem de racire hyper cool duo-copper, cu sistem dual ventilator, ce raceste CPU-ul si GPU-ul in mod independent. Are tastatura tactile, usor de utilizat pentru apasari tactile. Sunetul este clar si pur, datorita difuzoarelor incorporate. Iata AICI detalii despre acest produs vandut de eMAG la pret redus.





Laptop MSI cu procesor i7-7500U, Kaby Lake, FHD, 8GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce, free DOS. Acest laptop super dotat are performante de peste 30% mai rapide decat generatiile anterioare. Are USB C de 3.0, oferind un nou mod de transfer superspeed, de 10 ori mai rapid decat cel anterior. Astfel, ai un design contemporan, usor si foarte util. Datorita tehnologiei MSI SHIFT, laptopul minimizeaza zgomotul si temperatura, pentru a obtine un echilibru intre performanta sistemului si confortabilitatea in utilizare. Cooler boost de la MSI ofera o putere mare de racire prin cresterea fluxuluii de aer, mentinand in acelasi timp temperatura notebook-ului cu pana la 10% mai mica. In plus, ai o experienta vizuala si audio mult mai buna. Mai mult, suporta si iesire 4K si are tastatura ergonomica. Intra AICI pentru a vizualiza detalii depsre oferta eMAG.





Laptop Acer Aspire cu procesor i7-7500U, Kaby Lake, FHD, 4GB, 1TB, nVIDIA GeForce, Linux. Cu un design ultra subtire, acest laptop are textura eleganta si suprafete din aluminiu subtiri, ideale pentru munca de birou sau acasa. Ai imagini stralucitoare, cu rezolutie FHD 1080p si tehnologie IPS. Te bucuri de apeluri video de cea mai buna calitate, datorita camerei HD incorporate si a sistemului cu microfon dual. TrueHarmony iti ofera o experienta audio excelenta, datorita audio crystal clear. Ai performante de top, grafica vibranta si o conexiune puternica si constanta, in plus are o multitudine de porturi pentru a conecta orice dispozitiv secundar ai nevoie. Acer Color Intelligence optimizeaza in timp real culorile si luminozitatea pentru cea mai tare experienta vizuala la laptop. Vezi AICI mai multe detalii despre aceasta oferta eMAG.





Laptop HP Pavilion cu procesor i7-8550U, Kaby Lake, FHD, 8GB, 256GB, nVIDIA GeForce, free DOS. Un laptop echilibrat, modern si sofisticat, cu carcateristici puternice, ce realizeaza echilibrul perfect intre performanta si eleganta. A fost concepuit pentru a oferi o suprafata maxima ecranului, intr-un design mai subtire, mai mic, mai usor si mai frumos. Acumulatorul are autonomie de 10 ore, bateria se incarca 90% in timp record de 90 de minute, astfel ca beneficiezi de aceeasi energie de rezerva mai mult timp. A fost creat pentru a functiona mai eficient si mai fiabil, chiar si la viteze mai mari. Astfel, toate activitatile de multitasking la jocuri si nu numai beneficiaza de o imbunatatire a performantelor. Are ecran cu micro margini, design elevat de tastatura, panou BrightView stralucitor. Uzureaza-ti viata cu un astfel de laptop. Intra AICI pentru a vizualiza mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG.





Ultrabook DELL NEW XPS 15, Infinity Edge, Touchscreen, cu procesor i7-7700HQ, 16GB DDR4, 512 GB. Are un design unic in lume, avand o inaltime de doar 11-17 mm si o greutate de doar 1,8 kg, fiind unul dintre cele mai usoare laptopuri de 15" de inalta performanta din lume. Datorita afisajului UltraSharp 4k Ultra HD vezi in mod detaliat fiecare pixel, fara sa fie nevoie sa maresti imaginea. Astfel, vezi mult mai bine orice imagine, datorita celor peste un miliard de culori, ai imagini mai fluide, multidimensionale, mai profunde si extraordinar de vii. Ai vizualizare din aproape orice unghi, datorita unghiului de vizualizare de 170 de grade. Ai stralucire chiar si pe timp de zi, iar functionalitatea tactila este de ultima generatie. Vezi AICI mai multe detlaii despre aceasta oferta eMAG.





Laptop Gaming Acer Aspire Nitro 5 cu procesor i7-7700U, Kaby Lake, FHD, IPS, 16GB, 512 GB SSD, nVIDIA GeForce, Linux. te bucuri de calitatea audio cu Dolby Audio Premium si de culorile realiste ale ecranului FHD IPS. Acest laptop asigura o conexiune wi-fi puternica si constanta, iar datorita procesarii puternice ruleaza rapid si usor jocuri, activitati de procesare de maxima intensitate si videoclipuri. In plus, ofera o experienta unica si fluida in multiversul de gamig datorita placii performante. Poti lucra fara probleme la viteza maxima si sa accelerezi timpul de download. Datorita super difuzoarelor si a super ecranului, laptopul energizeaza divertismentul cu sunet bogat si imagine clara. Vezi AICI detaliile despre aceasta oferta eMAG.





Laptop Dell Inspiration cu procesor i7-7500U, Kaby Lake, FHD, 4GB, 1TB, DVD-RW, AMD Radeon, Ubuntu Linux. Creat pentru a fi portabil, este un laptop productiv, care ofera posibilitatea sa va conectati de oriunde. Cu un design usor de deschis, este elegant si se potriveste oricarui stil. Ecranul tactil iti permite sa gestionezi cu usurinta aplicatiile si obiectele de pe ecran. Poti face upgradare la o unitate de inscriptionare Blu-Ray, iar datorita procesorului i7, te bucuri de performante rapide si timp de raspuns foarte bun. Are rezistenta la caldura, balamale de incredere, taste de succes, butoane rezistente, este foarte rezistent la rasucire si rotire, se potriveste perfect oriunde il pui. Poti vedea mai multe detalii tehnice despre acest laptop vanduit de eMAG AICI.





Laptop HP ProBook cu procesor i7-7500U, Kaby Lake, 8 GB, 256GB SSD, HD Graphics 620, free DOS. Ramai productiv chiar si in deplasare, deoarece acest laptop ofera profesionistilor mobili un intrument puternic si performant de lucru. Este creat pentru productivitate, asigura performante si caracteristici de securitate esentiale pentru cei care lucreaza in deplasare. A fost proiectat special pentru mobilitate, are procesare puernica si protectie a datelor si dispozitivelor de inalta calitate. Ai experienta captivanta, este subtire si foarte elegant, datorita software-ului HP de anulare a zgomotului, lucrezi in liniste, dar daca ai nevoie de sunet excelent, difuzoarele suna extraordinar cu HP Audio Boost. Lucrezi fara intrerupere, ai protectie suplimentara si experienta de lucru absolut superba. Intra AICI pentru a vizualiza detalii despre aceasta oferta eMAG.





Laptop Alienware 15 cu procesor i7-6700 HQ, Skylake, UHD, IPS< 16GB, 1TB+256GB PCle SSD, nVIDIA GeForce, Windows 10 Home. Un laptop creat special pentru o experienta unica a jocului pe caluclator, cu materiale pe baza de fibra de carbon, cu design pragmatic, subtire, ce nu face rabat de la performanta. Fiind construit din fibra de carbon inspirat din industria aerospatiala, acest laptop este rigid, si totodata rezistent si elegant. Este echipat cu disipatoare termice din cupru, care ajuta la racirea rapida a placii grafice. Te bucuri de super conectivitate si rezolutie de pana la 4K pe mai multe monitoare si conectivitati sporite cu 4 porturi USB 3.0. In plus, este un laptop rezistent la inchideri si deschideri, rasuciri, intoarceri si pana la un milion de atingeri ale touchpadului. Un PC cu adevarat performant, elegant si rezistent, pentru toate gusturile. Vezi AICI detaliile acestei oferte eMAG.