eMAG. 10 frigidere cu peste 30% reducere in marea campanie speciala de Pasti

Achizitioneaza azi un frigider incapator si performant la super preturi. Profita de cele mai bune reduceri la frigidere de la eMAG, in marea campanie de Pasti, cu mii de produse la pret super mic.

Intreaga lista de frigidere cu reduceri peste 30% poate fi consultata AICI.

Frigider cu doua usi Beko, capacitate 446 litri, NeoFrost,compartiment Everfresh. tEHNOLOGIA NeoFrost asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Racirea se face prin intermediul curentilor de aer ventilati ce actioneaza independent in cele doua compartimente. O tehnologie ce previne amestecarea mirosurilor din frigider si ajuta la distribuirea uniforma a umiditatii, dar si a temperaturii interioare dupa ce se deschid usile. Astfel, fructele si legumele rezista mult mai proaspete mult mai mult timp. Aerul din interiorul frigiderului este mentinut curat si alimentele stau intr-o stare foarte buna. Are rafturi safety glass, active odour filter, iluminare coloana LED, spatiu pentru sticle mici, usi reversibile si display cu touch control. Iata AICI detalii despre acest produs vandut de eMAG.





Frigider Indesit, capacitate 415 litri. Un frigider foarte spatios, ce asigura cea mai buna performanta de conservare. Indesit a creat sisteme de racire, toate cu caracteristici ce satisfac toate necesitatile consumatorilor. Senzorii din interiorul frigiderului permit mentinerea temperaturii corecte si limiteaza formarea ghetii inauntru. Un frigider bun, raceste rapid, este foarte mult loc pentru alimente, nu face prea mult zgomot. Vezi AICI mai multe detalii despre aceasta oferta eMAG.





Frigider cu 2 usi LG, capacitate 410 litri, clasa A++, display LED, No Frost, compresor liniar, smart diagnosis, wifi. Un frigider modern, cu consum de energie mic, are sistem No Frost, multi air-flow, ecran LCD, cu senzori digitali, protectie pentru copii, zona fresh, rafturi din sticla securizata, control al umiditatii, smart siagnosis, wifi si accesorii - container oua, vegetale, sticle. Se dezgheata automat, iar nivelul de zgomot este de 39 dB, un aparata de racire incapator si foarte bun. Intra AICI pentru a vedea detaliile acestei oferte de la eMAG.





Frigider cu doua usi Hotpoint, Full No Frost, capacitate 456 litri. Un frigider cu Hygiene Advance, ce contine un tratament cu ioni de argint pentru peretii frigiderului. Ai un frigider mereu curat si frumos mirositor cu aceasta solutie permanenta de prevenire a mucegaiului si bacteriilor, ce asigura in acelasi timp mediul perfect de pastrare al alimentelor. In plus, are o zona food 0, un compartiment special cu temoeratura de -1 - +2 grade Celsius, temperatura ideala pentru carne si peste, pentru a pastra la maxim prospetimea alimentelor delicate. Ai decongelare sigura, mentine mai bine consistenta originala si proprietatile nutritive chiar si a alimentelor gatite. Vezi AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest produs.





Frigider cu doua usi Arctic, capacitate 223 litri. Ai consum de energie mai mic, un compartiment spatios dedicat fructelor si legumelor, pentru o prospetime mai mare si de mai lunga durata. Are termostat ajustabil, ce regleaza rapid temperatura in functie de nevoi, insa tinand cont de temperatura ambientala cu scopul de a mentine alimentele in cea mai buna stare. Ai zona pentru sticle XXL, mix zone, unde poti pozitiona diverse recipiente de diverse marimi, precum borcane si sosuri. Are usi reversibile, pentru o pozitionare usoara, garnitura antibacteriana, pentru a pastra mancarea in conditii de igiena maxima. Intra AICI pentru a vedea detaliile acestei oferte eMAG.





Frigider Bosch, capacitate 346 litri, clasa A++. Pastrezi fructele si legumele pe o perioada de pana la 2 ori, are touch control, pentru o utilizare completa si mai simpla. Te bucuri de raft easy lift, pentru o ajustare perfecta si flezibilitate sporita in depozitarea alimentelor. Ai control electronic al temperaturii, aceasta putand fi setata la cea mai mare precizie. Are lampa LED, pentur o lumina potrivita, hydro fresh, pentru o prospetime de doua ori mai mare la toate alimentele. Spatios si inteligent compartimentat, acest frigider este potrivit pentru orice casa. Iata AICI detaliile ofertei eMAG la acest produs.





Frigider Heinner, capacitate 270 litri. Un frigider simplu, cu doua usi, ce vine cu suport de oua si tava pentru gheata. Are rafturi de sticla si panou de comanda mecanic. Este potrivit pentru nevoi minime, are un singur compartiment, termostat ajustabil, nivelul de zgomot este de 43 dB si are un consum mic de energie. Intra AICI pentru mai multe detalii despre oferta eMAG la acest frigider.





Frigider cu doua usi Elctrolux, capacitate 265 litri, material inox antiamprenta. Ai loc ideal de congelare a alimentelor frecvent folosite, rafturi de sticla soecial create pentru permiterea utilizarii la maxim a spatiului din interiorul frigiderului. Pastrezi la fel de proaspete mai multe alimente, folosind la maxim dimensiunile standard. Are design exceptional, materiale de calitate si este foarte silentios. Bucura-te de un frigider inteligent pentru compartimentarea tuturor cumparaturilor eficient. Vezi AICI mai multe detalii despre oferta eMAG la acest frigider.





Frigider Zanussi, capacitate 228 litri. Ai spatiu suficient pentru toate alimentele de care ai nevoie. Ai o cutie speciala de depozitare multifunctionala, conceputa special pentru a oferi acces instant la produse ce au nevoie de o prospetime deosebita, precum fructe, delicatese, alune. Ai rafturi si suporturi de usi care sunt detasabile, trebuie doar sa le scoateti si sa le fixati la loc cand ati terminat. Ai comenzi mai clare, simple si directe, inveti imediat cum sa folosesti aparatul. Este foarte silentios, ideal pentru familii mici, nu ocupa prea mult spatiu in bucatarie. Intra AICI pentru mai multe detalii despre oferta eMAG.





Frigider cu doua usi Hotpoint, capacitate 414 litri. Un frigider cu capacitate mare de stocare a alimentelor, foarte igienic, ce asigura mediul ideal pentru pastrarea optima a alimentelor. Raftul pentru sticla faciliteaza o mai buna gestionare a spatiului din frigider. Nu ai nevoie de altceva, ai spatiu, nu ai mirosuri neplacute si este un produs ce se intretine si se curata rapid. Vezi AICI detalii mai multe despre aceasta oferta eMAG.