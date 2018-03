eMAG. 10 espressoare automate cu mari reduceri într-o promoție specială

Zilele eMAG Cooking Day! Prindeți ofertele lunii Martie doar în această săptămână! Noua promoție a marelui retailer online va aduce în atenție discounturi de până la 45% pentru electrocasnice.

Cu așa oferte am pregătit, pentru astăzi, o listă cu cele mai bune espressoare, pentru ca diminiețile să înceapă cu multe zâmbete și miros îmbietor de cafea.

Printre ofertele eMAG veți regăsi branduri precum Bosch, Saeco, DeLonghi, Krups, Star-Light, Philips și multe altele.

Oferta completă cu espressoare automate o puteți consulta pe site-ul eMAG AICI.

Iata aparatele de cafea care ne-au atras atenția:

Espressor super-automat Philips EP3510/00

Începeți dimineața cu super espressorul automat Philips EP3510/00. Acest model dispune de system aqua clean și de spumare a laptelui. Pentru un gust desăvârșit puteți seta 5 nivele de intensitate. Puteți savura până la 5.000 de cesti fără a fi nevoie de detartrare. Aruncați o privire AICI pentru produsul redus cu 39%.

Espressor automat Saeco PicoBaristo HD8927/09

Micul Barista la tine acasă într-un aparat! Espressorul Saeco este un aparat performant, cu o mulțime de funcții, o putere de 1850 de Watti, dotat cu râșniță din ceramică care permite extragerea nutrienților din boabele de cafea. Are o reducere substanțială de 33% reducere și poate fi comandat de AICI.

Espressor automat Bosch TIS30129RW

Cei de la Bosch ne aduc modelul cu capacitate de 1,4 litri, dotat și el cu o râșniță din ceramică care pastrează savoarea boabelor de cafea și, desigur, un dispozitiv de spumare a laptelui pentru artiști. Detalii AICI.





Espressor automat DeLonghi Magnifica S ECAM 22360

47% reducere pentru marca DeLonghi la acest aparat. Nouă ne-a plăcut pentru că face un cappucino senzațional, are o forță de 1450 de Watti și o presiune de 15 bari.

Espressor automat One Touch Star-Light EOTH-1519BL

Cu o cafea bună începem ziua altfel! Iată un model de espressor automat adus de cei de la One Touch Stra-Light pentru ca diminețile să înceapă fără griji. A fost dotat cu un display LCD, are o putere de 1500 de Watti și o capacitatea a rezorvorului unde se pune apa de 2 litri. Oferta AICI.





eMAG - Cooking Days, marea campanie cu dicounturi de 45%

Espressor super-automat Philips EP3363/10

Espressorul Philips EP3363/10 poate prepara 6 băuturi: espresso desigur, cappuccino, latte macchiato, spumă de lapte și apă fierbinte. Vă puteți convinge AICI.

Espressor automat Krups Espresseria Automatic EA8108

Vă puteți bucura de băuturi delicioase cu ajutorul espressorului de la Krups de 1450 de Watti și presiune de 15 bari. Cana de apă are o capacitate de 1,6 litri, iar alimentarea se face doar cu boabe de cafea. V-am spus că zilele acestea acest produs are o reducere de 27%? Detalii suplimentare puteți accesa AICI.https://www.emag.ro/espressor-automat-krups-espresseria-automatic-15-bar-1-6-l-negru-ea8108/pd/DRNJ4BBBM/

Espressor automat JURA IMPRESSA C60

Jura Impressa are un design compact și elegant care vas ta bine în orice bucătărie, cafenea, restaurant. Este un aparat ușor de folosit, la un buton apăsare veți savura o cele mai bune cafele. Puteți adauga 200 de grame de cafea boabe sau măcinată, iar apă puteți adăuga până la 1,9 litri. Produsul poate fi găsit pe site-ul eMAG AICI.



Espressor Gaggia Brera GES-15BRERA-BK

În acest model încap 2 cești pentru experiențe savurate în doi de fiecare data. Capacitatea rezervorului de apă este de 1, 2 litri, are o putere de 15 bari și o putere a motorului de 1400 de Watti. Oferta completă AICI.



Espressor Trisa Espresso Bar

Ultima noastră opțiune este modelul Trisa. Un espressor cu un design elegant, o putere de 1165 de Watti, dar care a fost dotat cu o presiune de 19 bari și vine cu o cană de 1,5 litri. Prețul bun pentru un astfel de aparat automat îl găsiti pe site-ul eMAG AICI.





