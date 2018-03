eMAG. 10 electrocasnice mari cu reducere uriașă în campania de lichidări de stoc

S-a dat startul reducerilor! A început Stock Busters la eMAG. Marea vânătoare a stocurilor aduce discounturi de 50%!

Campania desfășurată de marele retailer are loc în perioada 20-22 martie.

Nu ezitați să consultați oferta completă ce include și telefoane, produse de beauty,produse de birotică, televizoare, electrocasnice mici, cărți, dar și jucării pentru cei mici. Detalii puteți afla pe site-ul oficial AICI.

Oferte la electrocasnicele mari în noua campanie marca eMAG, Stock Busters:



Masina de spalat rufe Slim Hotpoint WMSD723B

Dacă sunteți în căutarea unei mașini de spălat rufe fiabilă, cu preț bun și care să consume puțin există Slim Hotpoint. Producătorul, unul dintre jucătorii mari de pe piața electrocasnicelor, a realizat un produs din grupa energetică A+++. A fost dotată cu un motor silențios, dar are performanța celor 1200 de rotații pe minut și puteți încărca 7 kilograme de rufe. Desigur, vine și cu un preț la fel de bun, redus cu 36%. Detalii AICI.



Combina frigorifica Beko RCNA365E20ZX

Știm, tare demult, electrocasnicele erau făcute să țină o viață! Noi vă propunem să încercați produsele din gama Beko, un producător nelipsit din ofertele comercianților. Spre exemplificare am ales, de acestă dată, o combină frigorifică cu o capacitate de 309 litri, clasa energetică A+, este no frost și este realizată din inox antniamprentă. Astfel, nu veți sta toată ziua să stergeți frigiderul. Reducerea de 39% ne-a atras atenția și dacă v-am stârnit curiozitatea puteți afla mai multe detalii AICI.



Pachet promo: Cuptor incorporabil Hansa BOEI68162 și Plita incorporabila Hansa BHGI62018

Cei de la eMAG au și pachete promo la ofertă, în cazul în care vă doriți doua produse pentru care să plătiți mai puțin. Astfel, cuptorul și plita incorporabile de la Hansa pot fi o alegere smart. Cuptorul are ventilator cu convective și dipsune de 8 funcții printre care și cea de grill pentru cele mai bune fripturi. Plita are 4 arzătoare, suficiente pentru o familie și este alimentată de gaz. Pachetul promo poate fi găsit AICI.

Mașina de spălat vase incorporabilă Whirlpool 6th Sense ADG 422

Noi am găsit utilitatea unei mașini de spălat vase: timp mai mult pentru activitățile care ne plac și manichiură impecabilă. Ce spuneți de modelul celor de la Whirlpool dotată cu al 6-lea simț pentru farfurii, pahare și tacâmuri impecabile, ce strălucesc? Nici nu consumă mult deoarece face parte din clasa energetică A++, dispune de 7 programe performante și încap până la 10 seturi. O puteți găsi în Campania Stock Busters cu 40% reducere la eMAG.





Aparat de aer conditionat Samsung AR12MSPXBWKNEU Wind-Free

Vine vara sau măcar ne așteptăm să vină, cu o așa perturbare a anotimpurilor. Și vorba ceea: să îți faci iarna car și vara sanie este perfect adaptabilă la zilele noastre. Așa că ne-am oprit asupra ofertei celor de la Samsung cu al lor aparat de aer condiționat din clasa A++, Wi Fi integrat pentru control ușor și d epe telefonul mobil. Filtrul poate fi scos și curățat, afișează temperatura din cameră și este alb. Îl găsiti pe eMAG cu 32% reducere.





Mașină de spălat rufe Gorenje W8544N/I

Rufele dumneavoastră nu sunt perfect stoarse? Scăpați de acestă grijă cu noul model de la Gorenje ce poate atinge ușor 1400 de rotații pe minut. Scăpați de facturile mari la curent fiindcă această mașină de spălat face parte din grupa energetică A+++. Poate fi găsită pe site-ul eMAG cu un discount substantial de 39%.





Uscător de rufe cu condensare Beko DU7133GA0

Uscarea rufelor pe calorifer nu doar că este inestetică, dar vă pune și sănătatea în pericol! Crescând nivelul de umiditate în casă sunt create conditiile ideale pentru dezvoltarea sporilor de mucegai. Aveți acum o variant utilă, uscătorul de rufe Beko, cu o capacitate de 7 kilograme și 16 programe din care să îl alegeți pe cel optim. Uscătorul de rufe poate fi găsit pee MAG cu o reducere de 33%.



Combina frigorifică Arctic AK60320+

Combina de la Arctic poate îngloba toate acele alimente de care aveți nevoie, cu o capacitate de 295 de litri, clasa A+ și colorat în alb pentru a se asorta perfect cu mobile de bucătărie. Pe site-ul eMAG găsiți produsul redus cu 44% și alte 4 produse resigilate, cu prețuri special. Detalii AICI.



Pachet promo: Cuptor incorporabil Bosch HBN532S0F + Plita incorporabila Bosch PNH6B6B10

eMAG aduc în ofertele lor și pachetul promo de la Bosch ce are inclus un cuptor cu o capacitate de 66 de litri, curățare catalitică și plita cu 4 zone de gătit ce are incluse arzătorul economic și cel pentru wok. Zilele acestea beneficiază de o reducere de 32% și poate fi comandat AICI.





Hota incorporabilă decorativă Beko HCB62741BGH

38%reducere pentru hota incorporabilă de la Beko puteți primi pe site-ul eMAG. Acest model are o putere de absorbție de 730 de metri cubi pe ora, este dotată cu un motor, are 4 trepte de putere și pentru detalii suplimentare poate fi accesat magazinul online AICI.



