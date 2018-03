eMAG. 10 aparate de pâine cu reduceri bine dospite. Iată cele mai bune oferte

Cele mai bune ,,afaceri’’ se încheie pe tărâmul online, mai exact pe site-ul binecunoscut pentru ofertele sale, emag.ro. Reducerile nu au egal, cu greu competitorii țin pasul cu discounturile incredibile oferite de marele retailer. De fiecare dată, cei de la eMAG reușesc să își surprindă clienții cu noi campanii de reduceri și o mulțime de produse, de la jucării, electrocasnice, mobilier, gadgeturi ultra-performante, produse cosmetice, lucruri destinate casei și o selecție din cele mai în vogă produse electrocasnice pentru bucătărie.

Ne-am lăsat și noi convinși să încercăm un aparat de făcut pâine. Este incredibil cât timp vă poate lua să faceți cele mai bune pâini sau, pentru ca tot vine Paștele, puteți pune toate ingredientele pentru pască sau cozonac. Frământatul rămâne istorie, iar coptul este o joacă, rămțne doar mirosul îmbietor în toată casa. Nu vă gândiți la curent, noile mașini au fost adaptate la un consum energetic mic.

Oferta completă a celor de la eMAG pentru aparatele de pâine poate fi consultată AICI.



Oferte bine dospite doar la eMAG! Iată lista noastra cu 10 aparate de pâine pentru orice buget

Zelmer 43Z010

Prima opțiune este un aparat realizat de compania poloneză Zelmer, un brand prezent in 27 de țări și cu o vechime de 60 de ani. Aparatul cu cod 43Z010 are o putere de 450 Watti și are incluse 12 programe. Produsul, cu un discount de 29%, îl găsiți doar în aceste zile AICI.



Tefal Pain et Tresors PF250135

Clienții se declară mulțumiți de Tefal. Este un aparat cu o putere de 700 de Watti și puteți experimenta mai multe preparate, deoarece are 20 de programe. 3 programe sunt dedicate produselor fără gluten, există și 3 setări de rumenire, dar vine la pachet și cu 28 de rețete delicioase. Găsiți produsul cu reducere de 37% doar pe site-ul retailerului online AICI.



Philips HD9015/30

Reducerea de 40% este un motiv în plus pentru care Philips HD9015/30 poate fi în bucătăria dumneavoastră. Acest model, cu 12 programe incluse, va scoate pâinea așa cum vi-o doriți: moale, cu o crustă aurie sau bine prăjită și crocantă. Detalii despre produs aflati de AICI.





Gorenje BM1400E

Imaginați-vă, duminica dimineața, miros de pâine proaspăt coaptă! Nu este un vis, poate fi realitate cu aparatul celor de la Gorenje, care a fost dotat cu 12 programe: dospire, frământare, coacere, tocmai ca să vă fie mai ușor în bucătărie. Are și un interior luminat, ca să vedeți magia dinăuntru. Puteți comanda produsul AICI.



Heinner HBM-900WHBK

Atunci când tehnologia se îmbină cu un preț mic apare mașina de făcut pâine de la Heinner. Are o capacitate de până la 900 de grame, o putere de 550 de Watti, timer și touch control. Desigur, și un preț mai mic cu 30%. Detalii AICI.





Masina de Paine Hausberg

Cele trei grade de rumenire promit o pâine aspectoasă și pe placul tuturor. Putere de 700 de Watti este suficientă pentru a reuși experimentul culinar, iar cele 12 programe vă ajută să selectați opțiunea dorită. Are și o reducere substantială, de 32%, pe care o veți întalni în oferta eMAG.



Studio Casa BM 1401 B

După cum și numele sugerează, acest model este un adevărat studio culinar. Veți putea prepara cea mai bună baghetă franțuzească, care poate sta la cald și 60 de minute, dacă invitații nu au sosit. În cazul în care sunt niște întârziați, aveți programul de zăbovit până la 13 ore. Ca să vă convingeți de utilitatea aparatului puteți afla mai multe detalii AICI.



Russell Hobbs Classics 18036-56

Mașina de făcut pâine este impropriu numită așa. Cu ajutorul ei puteți coace și brioșe sau pizza, ori cozonaci pufoși. Modelul de la brandul Russell Hobbs poate accepta cantități de până la 1000 de grame și are 12 programe utile, dar și o reducere de 16%. Puteți beneficia de prețul mic accesând link-ul online AICI.



Masina de facut paine Zephyr

Discountul de 32% nu este mic deloc, iar mașina de făcut pâine de la Zephyr are 12 programe incluse, timpul de coacere se afișează pe ecranul LCD și are o putere de 800 de Watti. Pentru detalii și comandă accesați site-ul emag.ro.



Panasonic SD-2500WXE

Ce poate face un Panasonic SD-2500WXE? O mulțime de lucruri care mai de care mai ispititoare. Doriți o pâine caldă, ca în copilărie, va plac aluaturile cu stafide, aveți poftă de o brioșă, toate le poate face acest model ultra-performant. Cuva sa a fost îmbunătățită, pentru duritate, cu praf de diamant, iar reducerea de 28% o face accesibilă. Detalii despre preț puteți găsi pe eMAG AICI.



