Imagini în premieră cu Elvis Presley, publicate la 41 de ani de la moartea artistului

Elvis Presley, imagini în premieră / La 41 de ani de la moartea lui Elvis Presley, realitatea.net scoate la lumină fotografii nepublicate, scanate de pe negativele originale.

Fotografiile au fost realizate în anii 1958 şi 1961, adică în perioada când Elvis Presley era idolul adolescenţilor din toată lumea şi domina autoritar topurile muzicale.

Imaginile sunt extrem de valoroase şi pentru că au fost făcute în tinereţea lui Elvis Presley, ştiut fiind faptul că puţine negative originale au supravieţuit din acea perioadă.

Să le luăm pe rând:

1958 - Este anul în care Elvis Presley a fost înrolat în armata americană, după trei ani şi jumătate în care a pus pe jar lumea muzicală prin stilul său diferit de a cânta şi de a interpreta melodiile. Recrutarea în armată, produsă în martie 1958, avea să îl maturizeze pe Regele Rock'n'Roll-ului, care şi-a schimbat definitiv imaginea de rebel.

Înrolarea ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 1958, dar Elvis a solicitat şi a primit o amânare de două luni, pentru a putea juca în cel de-al patrulea său film, King Creole, regizat de celebrul Michael Curtiz, cunoscut pentru clasicul "Casablanca" (1942).

Imaginile pe care realitatea.net le oferă sunt din timpul filmărilor la King Creole. Fotografiile sunt realizate atât pe platourile de filmare, cât şi într-un moment de pauză, când Elvis se relaxa cântând alături de grupul său vocal, The Jordanaires. De asemenea, în imagini pot fi văzuţi atât Michael Curtiz, dând indicaţii, cât şi cunoscuţii actori Walter Matthau şi Carolyn Jones, partenerii lui Elvis în film.

1961 - În luna iulie, Elvis Presley începe filmările pentru cel de-al nouălea său film, din totalul de 31: "Follow That Dream".

Fără să ştie, Regele Rock'n-Roll-ului susţinuse în primăvara acelui an ceea ce avea să fie ultimul său concert pentru următorii 8 ani. Izolat de fani, care nu îl mai puteau vedea decât în sălile de cinema, starul american și-a concentrat cariera din perioada 1960-1969 pe filme și pe albumele de studio.

Cu puține excepții, albumele conțineau doar coloana sonoră a filmelor în care juca. Managerul său, Tom Parker, a fost cel considerat de către fanii lui Elvis drept principalul responsabil pentru izolarea idolului lor.

Revenind la filmul Follow That Dream, fotografiile pe care www.realitatea.net vi le oferă îl înfăţişează pe Elvis Presley pe platourile de filmare, în diverse ipostaze. Unele dintre imagini sunt realizate din spatele camerelor de luat vederi, ceea ce oferă o perspectivă inedită.

Notă: fotografiile de arhivă cu Elvis Presley provin din colecţia jurnalistului Cristian Otopeanu

Cum a murit Elvis Presley

Noaptea dintre 15 şi 16 august 1977 avea să fie încă una în care Elvis Presley, cunoscut în ultimii ani de viaţă pentru dependenţa de medicamente şi de somnifere, nu reuşea să adoarmă.

La ora 00:00, s-a întors la Graceland, vila sa din Memphis, alături de logodnica Ginger Alden, după ce făcuse o vizită la dentist.

Două ore mai târziu, Elvis îl cheamă pe doctorul său să îi ceară alte medicamente, de data aceasta calmante pentru durerile căpătate la dentist. A înghiţit câteva pastile de Dilaudid (analgezic a cărui acțiune este mai rapidă și de durată mai scurtă, comparativ cu morfina. Printre efecte: contractă musculatura netedă și deprimă respirația).

La ora 4:00 dimineaţa, Elvis îl trezeşte pe vărul său, Billy Smith, şi îi cere să joace racquetbal.

În jurul orei 5:00, Elvis merge la pian şi cântă câteva melodii gospel. Apoi, merge să se culce şi mai ia câteva pastile.

La ora 7:00, Elvis înghite, din nou, alte medicamente care, în opinia lui, îl ajutau să se relaxeze şi să adoarmă.

În jurul orei 8:00, neputând să adoarmă, Elvis mai cere câteva pastile, aduse de mătuşa lui.

La ora 9:30, Elvis ia cartea "A scientific search for the face of Jesus" şi pleacă la baie. "Să nu adormi acolo!", i-a spus logodnica. "OK, nu o să adorm", a răspuns superstarul american.

La ora 13:30, Ginger Alden, logodnica lui Elvis, observă că acesta nu era în pat. Merge la baie, bate la uşă, nu răspunde nimeni, intră şi îl găseşte pe Elvis zăcând nemişcat, cu faţa în jos, în faţa toaletei. Speriată, Ginger Alden cheamă ambulanţa, care avea să vină la scurt timp.

La ora 14:50, corpul lui Elvis este adus la Baptist Memorial Hospital, din Memphis, spital care avea să fie demolat în 2005.

La ora 15:15, se constată decesul lui Elvis Presley, a cărui greutate ajunsese la 150 de kilograme.

La ora 16:00, tatăl lui Elvis, Vernon Presley, le comunică reporterilor adunaţi la Graceland: "Fiul meu iubit a murit".

Conform mărturiilor celor apropiaţi, din ianuarie 1977 şi până în august 1977, când a murit, Elvis Presley a luat câteva mii de pastile, printre care: Dilaudid, Quaalude, Percodan şi Demerol.

Rapoartele autopsiei şi ale examenelor toxicologice făcute cadavrului lui Elvis Presley sunt secrete cel puţin până în 2027, atunci când se vor împlini 50 de ani de la moartea legendarului artist, care a primit trei premii Grammy şi sute de Discuri de Aur şi Discuri de Platină pentru albumele vândute.