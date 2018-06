Doliu în lumea muzicală. Ultimul supravieţuitor al primei trupe a lui Elvis Presley a murit

DJ Fontana, legendarul baterist al lui Elvis Presley şi, în acelaşi timp, ultimul membru în viaţă din trupa originală, a murit la 87 de ani. Realitatea.net oferă în galeria foto imagini rare cu fostul muzician.

DJ Fontana l-a cunoscut pe Elvis Presley încă din toamna lui 1954, anul de debut al legendarului cântăreţ american.

Timp de aproape 15 ani, DJ Fontana a făcut parte din trupa iniţială a "Regelui", alături de Scotty Moore (chitară).

A fost omul din spatele lui Elvis la aproape toate concertele LIVE din perioada 1954-1957, plus la înregistrările din studiouri din perioada 1956-1968. De asemenea, a apărut şi în câteva filme artistice alături de Presley, precum Loving You, Jailhouse Rock şi King Creole.

Deşi în 1969 a avut o ofertă, alături de Scotty Moore, să i se alăture lui Elvis Presley în noul band, aceea fiind o trupă amplă, care avea să concerteze cu "Regele" până în 1977, DJ Fontana şi fostul chitarist au refuzat propunerea.

Născut pe 15 martie 1931, în Shreveport, Louisiana, DJ Fontana, pe numele său complet Dominic Joseph Fontana, a scris istorie. Ritmul tobelor sale s-a auzit pe cele mai mari hituri ale lui Elvis Presley din anii '50 şi '60: Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, I Want You, I Need You, I Love You, Don't Be Cruel, Jailhouse Rock, Hound Dog, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight, Surrender, Viva Las Vegas şi multe altele.

DJ Fontana a fost inclus în 2009 în The Rock and Roll Hall of Fame, pentru contribuţia extraordinară avută în lumea muzicală.

Notă: imaginile provin din colecţia jurnalistului Cristian Otopeanu

