Elvis Presley cântă în duet cu fiica lui, Lisa Marie. Cum este posibil aşa ceva

Un album cu piese gospel interpretate de Elvis Presley, reorchestrate sub forma unor duete ale "regelui rock'n'roll-ului" cu mai mulţi artişti, inclusiv cu fiica lui, Lisa Marie Presley, va fi lansat pe 10 august, a anunţat joi Press Association.

Noul disc, intitulat "Where No One Stands Alone", doreşte să celebreze pasiunea lui Elvis Presley pentru muzica gospel şi conţine 14 piese originale înregistrate de celebrul artist american.



Fiecare piesă a fost reorchestrată pentru a conţine înregistrări instrumentale noi şi secţiuni cu vocile (backing vocals) unor artişti care au colaborat cu Elvis Presley, precum Darlene Love, Cissy Houston, The Imperials şi The Stamps.



Piesa care dă titlul albumului este un duet original, devenit posibil graţie tehnologiei moderne, în care Lisa Marie cântă alături de tatăl ei.



"A fost o experienţă foarte puternică şi emoţionantă să cânt în duet cu tatăl meu. Versurile par că îmi vorbesc şi mi-au atins sufletul. Sunt convinsă că acele versuri i-au 'vorbit' şi tatălui meu într-o manieră asemănătoare", a declarat Lisa Marie Presley.



Cântăreaţă şi textieră, Lisa Marie este şi producător al acestui album de studio, alături de Joel Weinshanker şi Andy Childs.



Printre piesele de pe noul disc se află cântece precum "Amazing Grace", "You'll Never Walk Alone" şi "He Touched Me" şi "Crying In The Chapel".



Elvis Presley, care a murit în 1977, a declarat în unul dintre interviurile sale: "De când aveam doi ani, muzica gospel era totul pentru mine. A devenit o parte atât de importantă a vieţii mele, încât era la fel de naturală ca dansul. Era un mod de a evada de probleme mele şi modul meu de a mă elibera".



Albumul "Where No One Stands Alone" va fi lansat pe 10 august.