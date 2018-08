Elixir din lămâie şi ţelină care scade colesterolul şi trigliceridele. Reţeta care face minuni

Aceasta reteta antica este celebra pentru scaderea colesterolului si trigliceridelor.

Ai nevoie de:

- 6 lamai cu coaja

- 4 tulpini de telina apio

- 1 litru de apa fiarta



Mod de preparare:



Taie telina si lamaile in bucati, pune-le in blender si amesteca pana cand rezulta o pasta moale. Adauga totul intr-un recipient si adauga 1 litru de apa fiarta si racita.



Amesteca totul si lasa sa stea 24 de ore la temperatura camerei.



Amesteca apoi iar mixtura si strecoar-o, astfel incat sa obtii doar lichid. Varsa sucul intr-o sticla de sticla si tine-o la frigider, scrie girly.ro.



Consuma un pahar mic in fiecare zi, inainte de fiecare masa, de cel putin trei ori pe zi.