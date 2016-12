Elisabeta Lipă a trecut în rezervă. Ministrul Tineretului şi Sportului nu va mai lucra la CS Dinamo

Ministrul Tineretului şi Sportului, Elisabeta Lipă, a fost trecută în rezerva de preşedintele Klaus Iohannis care a semnat decretul privind încetarea raporturilor de serviciu ale chestorului de poliţie.





”Săptămâna trecută mi-am depus raportul de trecere în rezervă. M-am tot gândit, m-am şi răzgândit, dar până la urmă am decis să fac acest pas. De la 16 ani muncesc la cel mai înalt nivel fără întrerupere. Am în spate 24 de ani de activitate sportivă, 11 ani i-am petrecut în structurile MAI şi de un an şi o lună sunt în această funcţie onorabilă (n.r. ministru al Tineretului şi Sportului). Acesta este momentul să mă retrag”, a declarat Elisabeta Lipă pentru ProSport, citată de Mediafax.



Prezentă la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice, Elisabeta Lipă (52 de ani) a plecat de la conducerea CS Dinamo în urmă cu un an şi o lună, când a fost cooptată de către premierul Dacian Cioloş în Guvernul României. Fosta canotoare s-a aflat timp de 7 ani în fruntea CS Dinamo.



”Am plecat de la CS Dinamo de un an şi o lună şi sper să rămână acolo unde l-am lăsat. Sportul românesc trece printr-o perioadă nefastă, lumea sportului este dezbinată, dar numai împreună ne putem reveni. Dinamo este un club cu greutate, un club care presupune foarte multă dăruire, nu poate fi condus de oricine şi oricum. Îmi doresc să fie motorul sportului românesc, dar un motor în adevăratul sens al cuvântului, nu să ne bucurăm că suntem mai buni decât alţii. Valoarea se reflectă la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale şi Europene.



Am modernizat şi consolidat Pavilionul Central, s-a mai făcut o sală de fitness, am făcut ordine în Parcul Dinamo pentru că acolo parca cine şi unde voia. Acum este o parcare care produce venituri pentru club. Am renovat bazinul descoperit, sala de lupte, am lăsat un început la sala de gimnastică, necontinuat însă în ultimul an. Toate produc venituri proprii. Am readus cantina la Dinamo, sportivii noştri mâncau în toate părţile, am reuşit să reglez problemele între CS şi FC Dinamo, fiecare ştie acum ce are de făcut.



Nu în ultimul rând, am lăsat proiect pentru stadionul Dinamo în vederea organizării Campionatului European din 2020. Pe linie sportivă, acum toate secţiile au şi grupe de juniori”, a spus Elisabeta Lipă pentru sursa citată.