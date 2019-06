Elicopter prăbușit în centrul orașului New York. Imagini ca la coșmarul 911

Elicopter prăbușit în centrul orașului New York. Un elicopter s-a prăbuşit luni peste un imobil de 54 de etaje din Manhattan, a anunţat departamentul de pompieri al metropolei americane New York. Conform ABC News, cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma accidentului aviatic: este vorba de pilotul aparatului de zbor.

Elicopter prăbușit New York. Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului. Casa Albă a reacționat imediat după accident: "Președintele a fost informat cu privire la prăbușirea elicopterului din Manhattan și continuă să monitorizeze situația".

Elicopter prăbușit New York. Cel puțin 100 de pompieri au ajuns la locul prăbuşirii, care s-a produs pe o vreme ploioasă, a indicat departamentul, pe Twitter.

Elicopter prăbușit New York. Imagini video apărute pe rețelele de socializare au arătat fumul care iese de pe acoperiș, dar nu sunt pagube vizibile ale ciocnirii dintre aparatul de zbor și clădirea zgârâie-nori.

NEW: One person is dead after a helicopter crash lands on top of a Midtown Manhattan building. https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/TSdF9zJq4C