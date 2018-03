Elevii vor primi la şcoală fructe şi legume proaspete. Iohannis a promulgat legea

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care aproba OUG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene.

Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu.



Mai exact, proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea Uniunii Europene pentru furnizarea si distributia de fructe si legume proaspete, in special banane, de fructe si legume prelucrate destinate copiilor din cadrul programului de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli.



Autoritatile competente la nivel local pentru aplicarea programului sunt consiliul judetean si/sau consiliul local, care isi asuma organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor, noteaza ziare.com.



Totodata, consiliile judetene si locale sunt obligate sa colaboreze si sa-si distribuie responsabilitatile inainte de demararea programului conform procedurii aprobate prin hotarare a Guvernului.