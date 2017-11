Elevii lui Dică sunt de neoprit, după meciul cu ilfovenii! Becali, cuvinte dure pentru Alibec

FCSB a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-1 (2-1), duminică seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Gigi Becali nu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Alibec, cu toate că steliștii sunt lideri.

''Roș-albaștrii'' au mai avut ocazii de gol prin Bălașa (15), Filipe Teixeira (31, 45+2, 72), Planic (45), Alibec (85), în timp ce Concordia a avut șanse bune de gol prin Batin (13) și Bumba (83).

FCSB e neînvinsă de opt etape, în care are șase victorii și două egaluri. Concordia a pierdut în ultimele trei etape.

"Bizonul" a înscris al zecelea gol al sezonului, în Liga 1 şi a sărbătorit reuşita alături de Denis Alibec, cel care l-a înlocuit pe francez în minutul 78.

"E posibil să îi prindă bine convocarea lui Alibec. Acum, nu îi iese nimic. Dumnezeu nu ajută când eşti doar pentru tine. El s-a crezut puternic. E un lucru frumos că s-au îmbrăţişat.

Echipa e lângă el după ce a plâns. E dragoste şi din partea galeriei. El simte acum, dar să nu uite. Să nu uite experienţa de acum. Nu îi iese, a avut mingea de două treo-ori şi degeaba.

"Bizonul" e al Stelei. De ce să fie scos din echipă de Alibec? Credeţi că Steaua să în Alibec? Niciodată nu am făcut pentru nimeni ce am făcut pentru Alibec. Steaua nu stă în cele zece milioane de euro. Steaua îl are pe Becali", a spus Becali la Digisport.ro.