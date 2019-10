Elevii constănțeni au dat Ministerul Educației în judecată

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a chemat Ministerul Educației în judecată pentru anularea măsurii care trimite elevii cu media de admitere sub 5,00 la profesională.

Asociația Elevilor din Constanța a acționat în instanță prevederea din Ordinul ministrului educației nr. 4948/2019 privind dreptului elevilor care obțin media sub 5,00 la admitere de a urma un liceu, având în vedere efectele discriminatorii pe care le are față de elevi, dar și faptul că denotă o atitudine de tipul „ascundem gunoiul sub preș”.

„În data de 5 septembrie a fost publicat ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal. Anul acesta actul normativ aduce o noutate față de anul trecut, în sensul în care, conform art. 2, alin. (10), al Ordinului, elevilor care nu obțin peste media 5.00 în cadrul admiterii în învățământul liceal nu le mai este permis să urmeze un liceu, fiind nevoiți să meargă la o școală profesională sau să abandoneze școala”, susțin elevii constănțeni.

