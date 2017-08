Elevii care vor să revoluţioneze ştiinţa. Drona construită în garajul părinţilor, succes în Brazilia

Patru elevi constănțeni au construit o dronă revoluţionară într-un garaj, cu uneltele părinților.

Adolescenţii au reuşit să construiască o dronă care poate oferi ajutor în situaţii limită, scrie reporterntv.ro.

"Când am rămas fără șuruburi am luat din trusa tatălui meu, am mai luat niște burlane rămase de la construcția casei și le-am vopsit", explică Răzvan Dima. Adolescenții au lucrat cu minuțiozitate la fiecare detaliu, mai bine de un an.

Mărețul proiect a pornit din dorința tinerilor de a găsi soluții în momente limită, atunci când autoritățile au părut depășite de situație.

"Ideea ne-a venit în urma accidentului din Munții Apuseni, ne gândeam că o dronă putea să localizeze victimele rapid și eficient", spune Vlad Ianculescu.

Cei patru constănțeni de clasa a XII-a de la Liceul Ovidius au reușit să câștige locul întâi la Concursul Național de Știință și Tehnologie pentru Elevi de la Suceava și să se califice pentru expoziția din Brazilia.

VEZI VIDEO AICI