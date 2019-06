Elena Udrea, botez în Costa Rica. Imagini cu bebelușul

Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregătesc de botezul micuței Eva Maria, care are aproape 9 luni. Cei doi plănuiesc și nunta. Evenimentele vor avea avea loc în San Jose, Costa Rica, acolo unde cei doi locuiesc.

Partenerul Elenei Udrea mai vine și în România, unde mai are afaceri de rezolvat! Pe lângă botezul fetiței, cuplul se gândește și la căsătorie. Adrian Alexandrov a spus că are verighetă, dar nu obișnuiește să o poarte și i-ar plăcea ca botezul și nunta să se facă în țară. Însă, dacă acest lucru nu va fi posibil din cauza statutului de refugiat, cele două evenimente vor avea loc în Costa Rica.

”Nu am făcut logodna în secret. Am făcut primul pas, le avem (verighetele, n.r.). Eu recunosc că am mai purtat-o pentru că îmi place, dar cam atât. Nu este nimic oficial. Nu suntem logodiți cu acte, urmează, rămâne de văzut. Eu m-aș bucura ca ele să vină acasă, botezul să fie acasă și nunta să fie aici în România, dar dacă nu avem alte variante o să le facem pe toate în Costa Rica. În funcție de statut o să vedem cum ne mișcăm. Încă nu ne-am ales nașii. Avem câteva variante, dar să vedem exact și cine o să o boteze pe fetiță. Nu pot să dezvălui variantele pe care le avem”, a spus afaceristul pentru cancan.ro.