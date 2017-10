Elena Udrea, la Comisia de Control a SRI: Am venit să spun cum funcţionează "statul paralel"

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la Comisia parlamentară de control al activității SRI, pentru a fi audiată, precizând că a venit să spună "lucruri" pe care le cunoaște din experiența proprie, "relevante pentru modalitatea în care statul paralel controlează astăzi societatea".

"Am venit la invitația comisiei, unul dintre scopurile invitației este să lămuresc lucruri care s-au spus până acum de alte persoane și în care am fost invocată și să spun, la rândul meu, ceea ce știu despre cum s-a construit acest stat paralel în ultimii ani în România", a afirmat Udrea, înainte de ședința Comisiei SRI. Ea a susținut că nu o să reclame nimic.

"Nu o să reclam nimic, eu o să spun lucruri pe care le cunosc din experiența proprie directă sau indirectă, lucruri care contează și care sunt relevante pentru modalitatea în care sistemul, statul paralel controlează astăzi societatea, folosind Justiția ca instrument principal", a adăugat Elena Udrea.

Întrebată dacă parlamentarii vor fi ajutați de dezvăluirile sale, Elena Udrea a răspuns: "Parlamentarii vor fi ajutați dacă vor să fie ajutați".

"A mai fost o comisie care zic eu că a cam eșuat în raportul ei, 'Comisia sufrageria', sper că această comisie va avea mai mult succes cu lucrările pe care le derulează. Deci, dacă parlamentarii vor vrea să țină cont de lucrurile care se vor spune aici și care, în afară de ceea ce nu se știe, amănunte, persoane, lucruri concrete, în rest discuții tot sunt în spațiul public de ceva timp. Dacă vor dori să schimbe ceva, eu cred că lucrările acestei comisii sunt de mare folos și ce se spune aici este de mare folos. Dacă se vor teme în continuare să inițieze o schimbare care ține de Parlamentul României, atunci, sigur, am venit, ne-am plimbat, am venit, am văzut și am plecat", a adăugat ea.

Reamintim că audierea fostului ministru era stabilită încă de săptămâna trecută:

„Joi va fi prezentă la comisie doamna Elena Udrea şi rămâne ca săptămâna viitoare, dintre cei pe care i-am anunţat în prima etapă, să-l invităm pe domnul Traian Băsescu, să stabilim cu dânsul. Mi-a confirmat că va veni la comisie, a aşteptat să-i vină adresa scrisă, dar am înţeles că joi nu este în ţară, motiv pentru care nu putem să facem audierea joi, ci o să o facem săptămâna viitoare”, a precizat Claudiu Manda, preşedintele Comisiei.

Programul audierilor viitoare a fost anunţat de către Claudiu Manda încă de săptămâna trecută, pe 12 octombrie. „Săptămâna viitoare intenţionăm să-i invităm la comisie din nou pe Daniel Dragomir, Elena Udrea, Traian Băsescu şi domnul Puţura, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei. În cadrul discuţiilor cred că au apărut elemente pe care cred că le putem lămuri (....) cu aceşti invitaţi”, a mai spus acesta.