Elena Udrea, speriată de extrădarea lui Radu Mazăre?

Omul de afaceri Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a declarat că a mai făcut „un fel de cerere pentru azil politic, să aibă statut permanent de refugiat” şi acum aşteaptă decizia.

Omul de afaceri Adrian Alexandrov, prezent la un eveniment monden, a dat primul interviu după ce Elena Udrea a fost eliberată din penitenicarul din Costa Rica. Acesta a susținut pentru WOWbiz că Elena Udrea a mai făcut „un fel de cerere pentru azil politic, să aibă statut permanent de refugiat” şi acum aşteaptă decizia.

"Am venit la acest eveniment monden pentru că am mulţi prieteni aici şi mă simt foarte bine. Eu sunt nevoit să vin des în România pentru că am afaceri imobiliare şi trebuie să mă implic, să fiu aici şi să coordonez totul. O afacere, dacă o tratezi cu superficialitate, se duce de râpă. Abia aştept însă să plec în Costa Rica, la familia mea. Elena este bine, îşi petrece tot timpul cu cea mică, se bucură de ea. Toată ziua are grijă de copil. Situaţia este mai relaxată, iar Eva ne dă o mulţime de motive să zâmbim în fiecare zi. A fost greu pentru Elena, a trecut prin multe, dar este puternică şi îşi revine. Acum a mai făcut un fel de cerere pentru azil politic, să aibă statut permanent de refugiat, şi aşteaptă decizia", a declarat Adrian Alexandrov, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.