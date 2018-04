Elena Udrea, reacţie agresivă: "Nermernici care au comis abuzuri uriaşe"

Elena Udrea a reacţionat agresiv, în spaţiul virtual, la ştirea că Tribunalul Bucureşti a retrimis dosarul Microsoft înapoi la DNA. Fostul ministru îi numeşte pe magistraţi "aceşti nemernici, care prin abuzuri uriaşe au transformat Justiţia în arma lor personală cu care işi elimina adversarii."

"Aceasta e justitia pe care vor unii sa o recunosc?????" se întreabă, retoric, Udrea. "Acesti nemernici, care prin abuzuri uriase au transformat justitia in arma lor personala cu care isi elimina adversarii, trebuie sa imi hotarasca mie viata???

Fostul ministru susţine că, în cazul Pescariu, fostul tenismen "a fost acuzat tarziu de tot, dar totusi la presiunea media s-a intamplat, in doua dosare. In Microsoft, unde el a fost cheia, pionul principal, cel care a facut legatura intre firma Microsoft si reprezentantii diferitelor guverne."

Acelaşi rol, scrie Udrea, l-ar fi avut şi în dosarul bazei Cutezătorii.

"Vazandu-se in pericol, in octombrie trecut a iesit public si a inceput sa spuna cum s-a inteles el cu Coldea si Kovesi in vara lui 2014, sa mearga sa il denunte pe Cocos, cum a fost sa organizeze denunturile chiar la Kovesi in birou, cum Coldea i l-a recomandat ca avocat pe omul lui, Rares Dan, demascand astfel toata mascarada Microsoft. Lucruri pe care eu le stiam, le-am spus, le-am descris in Jurnalul meu si in Denunturile impotriva lui Coldea si Kovesi pe care le-am facut in ianuarie 2015.

Suparat la culme ca cei doi nu isi tin promisiunea de a-l lasa fara nicio acuzatie si cu banii din Microsoft in contul din Elvetia, Pescariu le-a aratat pisica zicand explicit ca are multe altele de spus. Dezvaluirile lui coroborate cu cele ale Mihaelei Moraru, procuroarea din Microsoft despre interventiile lui Kovesi in dosar si despre cum aceasta i l-a trimis pe Pescariu sa “colaboreze” la caz si la arestarea lui Cocos fix in saptamana alegerilor prezidentiale din 2014 cand eu trebuia sa fiu facuta praf, ca sa nu ies nici pe locul trei, (asa cum ne povestea zilele trecute Sebi Ghita, fostul apropiat al lui Coldea), erau o bomba greu de controlat pentru capii abuzurilor si ilegalitatilor din Romania, Coldea si Kovesi. Mai ales in contextul in care am vazut cu totii cum se fabrica dosarele,(cazul filmarilor de la Ploiesti)si am aflat din Protocoalele semnate, cum SRI controleaza orice dosar nu doar in mana procurorilor ci si in mana judecatorilor, pana la condamnarea finala.

Ca urmare, cu o rapiditate egalata doar de inchiderea intr-o singura zi a denunturilor pe care eu le-am facut celor doi, dosarele lui Pescariu dispar miraculos. Dupa ce in octombrie era acuzat in Cutezatorii, zilele trecute am aflat ca DNA considera ca “nu sunt probe dincolo de o indoiala rezonabila” la adresa lui si claseaza acuzatiile!!!!!!! Unde ati mai auzit asa ceva la DNA???

Iar azi, ce sa vedeti, si in Microsoft instanta constata ca dosarul facut de procurorii lui Kovesi are vicii, ca urmare il trimite inapoi la DNA. Puneti pariu ca nu mai pleaca niciodata de acolo?" îşi încheie Udrea atacul la adresa anchetatorilor şi magistraţilor.

Fostul ministru a fugit din România la începutul luinii februarie, cu destinaţia Costa Rica, unde se află şi buna sa prietenă, Alina Bica, fosta şefă a DIICOT: Amândouă au lăsat de înţeles că nu vor reveni în ţară, unde cel mai probabil ar urma să facă închisoare.