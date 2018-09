Elena Udrea, prima reacţie după ce a născut

Elena Udrea, care a născut joi o fetiţă, a declarat că se simte foarte bine, copilul este sănătos, micuţa are aproape trei kilograme şi că e gata să plece acasă.

Cel care a anunţat că Elena Udrea a născut o fetiţă a fost iubitul acesteia, pe Facebook.

"Totul a fost pe repede înainte. Ne-a luat prin suprindere pe toţi. S-a întâmplat totul în 5 ore. Nu am avut timp de emoţii. Plus durerile de la naşterea naturală. Aproape nu înţelegeam că deja se născuse. Copilul e foarte bine, complet sănătos, avea deja peste 8 luni, cu aproape trei kilograme, 50 cm, este considerată un copil mare la vârsta lui. Eu sunt foarte bine. Nu am dormit, nu mi-e somn, sunt gata să plec acasă", a declarat Elena Udrea pentru Mediafax.