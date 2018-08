Elena Udrea, prima reacţie după pictorialul în care apare dezbrăcată. Publică mai multe poze

Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îi critică pe cei care au mers prea departe cu dezbaterile pe marginea pictorialului său din revista Viva. Dar totuşi, într-un exerciţiu de imagine, fostul ministru a publicat pe pagina sa mai multe fotografii din Revista Viva, în care apare şi alături de iubitul său.

Redăm, în continuare, mesajul Elenei Udrea:

"Dezbaterile provocate de aparitia fotografiei de pe coperta revistei Viva au depasit pana si asteptarile mele. Asa cum afirm in interviul din revista, dupa experienta mea in viata publica, sunt obisnuita ca de cele mai multe ori, ceea ce fac sau spun sa fie tratat cu patima exagerata, aspect pe care il voi discuta altadata. Virulenta de ieri a unora, arata insa mult mai mult decat interesul de a se raporta la cineva anume, la mine de data aceasta. Arata cat de departe merge astazi divizarea societatii, cat de bazata pe ura cultivata intentionat este aceasta divizare si cat de radicalizate sunt taberele.

Si despre acest subiect voi vorbi separat.

Acum, doar pentru cei real interesati si care nu au cumparat revista, public aici fotografiile care au aparut in formatul tiparit Viva si interviul pe care l-am dat, in integralitate.

P.S. Stiu ca este la moda in Romania sa se injure in gura mare, sa se dea si sa se ia… in piata publica, insa eu raman old fashion. Ca urmare, celor care cauta un spatiu virtual unde sa se descarce de frustrari prin mizerii si vulgaritati, le recomand sa paraseasca aceasta pagina, ca sa nu fiu nevoita sa ii blochez", a spus acesta.