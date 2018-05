Elena Udrea după controversatul interviu: "M-au înregistrat și fotografiat fără să-mi dau acceptul"

Elena Udrea

Elena Udrea susține că nu și-a dat acordul pentru interviul apărut ieri în Gazeta Sporturilor. Din Costa Rica, drept probă, fostul ministru al Turismului prezintă o conversaţie cu jurnalistul care semnează articolul. Din discuția respectivă reiese că ziaristul a insistat foarte mult pentru a o convinge și a asigurat-o chiar că nu este de la... securitate!

Elena Udrea a vrut să lămurească povestea interviului apărut în Gazeta Sporturilor.

Fostul ministru al Turismului a precizat că s-a întâlnit, într-adevăr, cu jurnalistul care a venit în Costa Rica, dar a adăugat că nu şi-a dat acceptul pentru interviu.

"Am tot evitat să îi răspund domnului Tolontan, de câţiva ani încoace, înțelegând că dânsul execută o comandă când vorbeşte de Gala Bute. Revin la tema de azi, episodul discuţiei pe care am purtat-o la o cafea în San Jose cu un jurnalist de la Gazeta Sporturilor, la insistenţele uriaşe ale acestuia. Am fost de acord să îl întâlnesc totuşi, spunându-i clar că nu vreau să dau niciun interviu”, a scris Udrea pe Facebook.

Ea a povestit şi ce a urmat după refuzul său. "Mai rău decât dacă ar fi fost vorba de presa tabloida, jurnalistul m-a înregistrat, un fotograf ascuns prin tufişuri pe undeva, a făcut împotriva voinţei mele fotografii, ba chiar constat că m-a urmărit până unde am mers, ca apoi ziarul, devenit fiţuică de paparazzi, să speculeze asupra locului şi costurilor apartamentului în care aş locui”, a mai precizat Udrea, care a continuat cu acuzaţiile.

"Nu am o problemă să îmi asum ceea ce chiar spun şi fac, şi când nu place unora. Dar să adaugi la ce am spus sau trunchezi, să scoţi fraze din contextul unei discuţii relaxate la cafea, nu de tipul interviu, întrebări şi răspunsuri, ca să încerci să prezinţi lucrurile mizerabil, să te porţi în ansamblu ca presă de scandal de bodega, e ceva urât, foarte urât”, a mai scris Elena Udrea.

Pentru a demonstra că are dreptate, Elena Udrea a prezentat şi discuţiile purtate cu jurnalistul respectiv. Din aceste conversaţii reiese faptul că jurnalistul a insistat foarte mult pentru a o convinge pe Udrea şi chiar s-a lăudat cu realizările sale, precizând că a deţinut funcţii de conducere. Mai mult decât atât, a asigurat-o pe Udrea că nu este de la... Securitate!