Primele imagini cu fetița Elenei Udrea în ziua botezului

Elena Udrea, dupa botez

Zi importantă pentru Elena Udrea! Aceasta și-a botezat fiica, pe Eva Maria, la o biserică din Capitală. Micuța a împlinit deja un an, iar momentul botezului a fost unul emoționant pentru părinți.

„E cel mai important moment din viaţa mea după cel în care am născut-o, fix acum un an, la ora 14.00 după-amiază, ora României. Sperăm că la slujbă totul va fi bine pentru ea, că nu se va speria, pentru că e destul de mare, nu ştiu dacă acceptă să intre în cristelniţă, o să vedem", a spus Elena Udrea înainte să intre în biserică.

La ieșirea din biserică, Udrea și iubitul ei au mărturisit că au fost foarte emoționați. "Rochița ei (cea pe care a îmbrăcat-o după creștinare) este de la Cătălin Botezatu. Îmi doresc din tot sufletul ca toată viața ei să trăiască în voia lui Dumnezeu. Să fie înconjurată de iubire și la rândul ei să ofere iubire", a spus Udrea la ieșirea din biserică. "Am fost emoționați. Nu a fost ușor în momentul în care a băgat –o în cristelniță", a spus Alexandrov.

"Îi rupem turta mai târziu, îi cântăm "La mulți ani". Sunt sigură că va alege Biblia... și un microfon! Uitați că deja l-a luat. (moment în care micuța a pus mâna pe unul de-al reporterilor-n.r.). Ce facem, mami? Să știți că pupă icoanele în biserică cu mare bucurie", a mai spus Udrea.

Întrebată dacă se va face politician și dacă va dori ca micuța să trăiască în străinătate sau în România, blonda a spus: "Poate reușește ea unde am pierdut eu acum cinci ani. Da, să rămână acasă. Eu am promis că o aduc aici, încă de când era în burtică. Am sperat până în ultima clipă că acest botez va avea loc aici și Dumnezeu ne-a ajutat și s-a întâmplat", a mai declarat Udrea.

Cu doar câteva ore înaintea botezului fetiţei sale, Elena Udrea a acordat un interviu site-ului realitatea.net. Fostul ministru al Turismului a răspuns și la întrebarea ce intenționează să facă în viitor.

