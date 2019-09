Elena Udrea, dezvăluiri despre viața ei: "Recunosc..."

Elena Udrea a acordat un interviu site-ului realitatea.net, în care a făcut mai multe dezvăluiri.

Printre altele, Elena Udrea a recunoscut că a luat în greutate de când a revenit în Romania, cu toate că după nașterea micuței Eva Maria, care are acum un an, slăbise.

"Stiti, eu am slabit foarte mult, dar, de cand m-am intors in tara, am "recuperat". Da, pentru ca mancarea de aici, bucuria de a fi acasa... Din pacate... Am slabit dupa nastere foarte mult, dar in ultima vreme am "recuperat", pentru ca mancarea de aici e buna, toata lumea "are grija"..."

"Mancarea din Costa Rica nu seamana cu cea de aici, ca urmare nici nu prea aveam ce sa mananc cu bucurie, acolo se mananca mult orez si fasole neagra si...asta este. Deci, nu prea erau aceleasi gusturi ale mancarurilor. Ca urmare, era usor sa tii acolo o cura de slabire", a explicat fostul ministru al Turismului în interviul acordat jurnalistului realitatea.net, Cristian Otopeanu.

Ascultă mai jos o porțiune din interviul acordat de Elena Udrea!

.