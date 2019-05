Elena Udrea, declarații șocante despre o relație amoroasă Kovesi-Ghiță

Sebastian Ghita si Elena Udrea

Elena Udrea atacă pe toate fronturile în războiul pe care îl duce cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi. După o intervenție in extenso la Antena 3, joi seara, Udrea a postat și un mesaj pe pagina personală de Facebook.

În mesajul de pe Facebook, postat în noaptea de joi spre vineri, Elena Udrea prezintă o declarație făcută de fostul premier Victor Ponta în dosarul lui Kovesi, potrivit căreia Kovesi era foare intimă cu Ghiță și glumea că "îl iubește":

"S-a mai aratat ca vizitele private pe care magistratul procuror Kovesi Laura Codruta le-a efectuat la domiciliul denuntatorului/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian au fost confirmate de martorul Carstea Dumitru, cu prilejul audierii sale din data de 13.12.2018, precum si de martorul Ponta Victor Viorel. Mai mult, acesta din urma a relatat ca inculpata Kovesi Laura Codruta se manifesta extrem de apropiat in relatiile cu denuntatorul/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian, astfel incat cu prilejul unei vizite private i s-a adresat: 'STIE CA IL IUBESTE, DAR, DACA IL MAI PRINDE CA VORBESTE CU AIA O SA IL ARESTEZE SI PE EL, ASA CUM O SA O ARESTEZE SI PE EA", CU TRIMITERE LA UDREA ELENA GABRIELA."

Aceasta este declaratia facuta oficial de Ponta, in dosarul lui Kovesi unde aceasta este inculpata.

Ca s-au iubit sau nu, ea cu Ghita, e nerelevant. Relevant e ca aeasta femeie a fost sefa DNA si ca a arestat oameni si le-a inventat dosare in functie de frustrarile, geloziile si umorile ei, pe langa cei care erau tintele lui Coldea.

No other comments...", a scris Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea a comentat și în intervenția TV ideea că Kovesi era geloasă pe ea din cauza apropierii cu Sebastian Ghiță:

„În vremea aceea, ei ne fotografiau pe mine, pe Ghiță. După mașina cu care mergeam cred că era prin 2013. Multe din discuțiile pe care le-am avut cu Ghiță au fost în cafeneaua aceea din Barbu Văcărescu. Nu-mi vine să cred că el atunci era urmărit, era supravegheat. Eu nici nu știam de relația de amor. Eu am fost ușor amuzată. Din frustrările, invidiile, din geloziile unei femei, eu stau acum în Costa Rica cu copilul meu, plecată departe de țară, cu o condamnare. A fost această reacție a mea să mă distrez oarecum, să mă gândesc că am avut dreptate. O femeie simte lucrurile acestea. Mi-a fost jenă să spun că m-am gândit la asta. Femeia asta avea o problemă că era frustrată, nu suporta nici măcar să mă vadă. Mai există un episod pe care nu l-am luat în serios, am crezut că generalul Coldea mă minte. În 2013, Kovesi a redeschis Dosarul Gala Bute, care nu mă privise niciodată pe mine. Ea l-a redeschis și când eu eram arestată în 2015, ea a spus că l-a redeschis, deși nu era treaba ei să-l deschidă că nu era procuror de caz.

Am avut o discuție cu Coldea și Maior în care le spuneam voi vreți să mă arestați, adică evident că încercați să faceți ceva împotriva mea și să mă arestați. Veneau oamenii și îmi spuneau lucrurile astea.. Ghiță, alții.. Iar Coldea mi-a zis atunci că Kovesi are ceva personal cu tine. Și eu am zis că nu se poate, că e o prostie, că nu sunt așa naivă să-mi imaginez că Kovesi avea ceva personal cu mine. Dar în realitate, se pare că așa era. Kovesi a avut ceva personal cu mine, ceva femeiesc, de toată jena. Dacă am ajuns ca oameni care au condus țara asta să creeze astfel de situații, să pui statul în astfel de situații.. Eu cred că oamenii care ocupă astfel de funcții trebuie să facă un control psihologic. Nu poți să stai la mâna unei femei plină de gelozii, care e în stare să trimită în pușcărie pentru că îl iubea ea pe Ghiță", a spus Elena Udrea la Antena 3.