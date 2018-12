Elena Udrea, anunț bombă după eliberare. Nimeni nu anticipa asta

Elena Udrea sustine ca nu va veni in Romania, precizând ca procedura de acrordare a statutului de azilant in Costa Rica este in desfasurare, iar revenirea in tara ar insemna sa renunte la aceasta cerere.

"Sunt in proceduri pentru acordarea statutului definitiv. Lucrurile sunt in transformare in Romania, vom vedea in zilele urmatoare, abia am iesit din inchisoare, incerc sa ma bucur de copilul meu, de familia mea. Pot parasi Costa Rica, nu pot veni in România pentru ca pierd statutul de refugiat. Tocmai de aceea spun că trebuie să opreasca cineva aceste abuzuri din tara, nu știu cine ar putea sa o facă ", a declarat Elena Udrea la Antena 3.

Udrea a afirmat că cel mai greu i-a fost să suporte despărţirea de fiica sa, ajutând-o faptul că s-a aflat împreună cu Alina Bica.

”Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai uşoară perioada asta. Mult, mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, când am fost în arestul din România. Mult, mult mai greu de suportat de data aceasta, dar Dumnezeu a făcut o minune, pentru că nu poate fi decât o minune faptul că în Ajunul Crăciunului am ajuns acasă şi pot să petrec Crăciunul, aniversarea mea din 26 decembrie”, a spus Elena Udrea.

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat, sâmbătă, că a semnat documentele pentru eliberarea Elenei Udrea, aflată în detenţie în Costa Rica, în urma solicitării de extrădare formulate de autorităţile de la Bucureşti. Pedeapsa de şase ani de închisoare primită de Elena Udrea în dosarul Gala Bute a fost suspendată prin decizia ICCJ, iar Tribunalul Bucureşti a revocat cererea de extrădare.