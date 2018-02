Elena Udrea a recunoscut. S-a dus în Costa Rica s-o vadă pe Bica. "Nu e într-o stare prea bună"

Elena Udrea a recunoscut că a călătorit Costa Rica pentru a se întâlni cu amica sa Alina Bica și a dezvăluit că fosta șefă a DIICOT nu se află într-o stare prea bună de sănătate.

"M-am văzut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis să vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o văd de sărbători, dar n-am reușit. Din punct de vedere fizic, nu este într-o stare bună. Din câte știu eu, se va întoarce. Să dea Dumnezeu să se întoarcă repede și bine", a declarat Elena Udrea, la Antena 3.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica, trimisă în judecată în mai multe dosare, a plecat în Costa Rica şi nu s-a mai prezentat la procese. Fosta şefă a DIICOT poate părăsi teritoriul României, pentru că nu are nicio interdicţie în acest sens.

Alina Bica a fost condamnată în două dosare penale, însă deciziile nu sunt definitive.

În noiembrie 2016, ea a fost condamnată de Instanţa supremă la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. În acelaşi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz în serviciu. În ianuarie 2017, fosta şefă DIICOT a primit 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenţii pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.

Plecarea din ţară a Alinei Bica completează lista politicienilor sau oamenilor de afaceri care au dispărut din ţară pentru a se pune la adăpost de justiţie. În decembrie 2017, fostul primar Radu Mazăre s-a "refugiat" în Madagascar şi a anuţat că va cere azil politic, considerându-se o victimă a sistemului judiciar. Mazăre era cercetat sub control judiciar, dar nu avea interdicţia de a părăsi ţara. în decembrie 2016, fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă a fugit în Serbia, de sub nasul autorităţilor, cu toate că se afla sub control judiciar și cu interdicție de a părăsi țara.