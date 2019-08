Muncitor electrocutat, rămas agățat de stâlp, la Timișoara. Colegul său, prăbușit de la înălțime

Muncitor electrocutat, rămas agățat de stâlp, la Timișoara. Colegul sau, prăbușit de la înălțime

Accident de munca, luni dimineata, la Timisoara. Doi muncitori care lucrau pe un stalp de curent s-au electrocutat. Unul a ramas inconstient, agatat la inaltime, iar cel de-al doilea s-a prabusit la pamant.

Totul s-a intamplat la intersectia strazii Crizantemelor cu Vlahuta, in cartierul Dambovita.



Potrivit opiniatimisoarei.ro, cei doi munceau cu niste cabluri, cand primul dintre ei a fost curentat violent. Si-a pierdut cunostinta si a ramas prins in hamul de protectie la inaltime. Colegul sau a incercat sa-i sara in ajutor, insa cand s-a apropiat si l-a atins, a fost si el electrocutat si a cazut.







Echipaje ale ambulantei si pompierii au intervenit rapid la locul accidentului. Acestia din urma l-au recuperat pe barbatul prins la inaltime cu ajutorul autospecialei cu autoscara.



Omul era in stop cardio respirator, iar medicii au trecut la efectuarea de manevre de resuscitare, timp de 40 de minute. Apoi, impreuna cu cel de-al doilea muncitor ranit, a fost transportat de urgenta la spital.