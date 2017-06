Electrocasnice la reducere – eMAG vine cu discounturi de 50%

Electrocasnice la reducere – eMAG are oferte mai avantajoase ca niciodata pentru electrocasnice, in cadrul promotiei Crazy Days care dureaza o saptamana.

Electrocasnice la reducere – Toata lista de electrocasnice la reducere de la eMAG poate fi consultata AICI.

Electrocasnice la reducere – Am cautat in lista cu oferte la reducere a celor de la eMAG si am gasit o multime de produse foarte interesante ce au discounturi mari. Noi va recomandam cu toata increderea 6 dintre aceste oferte.

Electrocasnice la reducere – Combina frigorifica Whirlpool 6th Sense

Combina frigorifica de la Whirlpool este una dintre cele mai avantajoase ale promotiei eMAG, beneficiaza de o reducere de aproape 750 de lei din pret. Combina e dotata cu doua compartimente, unul fiind congelator, are volum de depozitare pentru alimente de 335l si face parte din clasa energetica A+. Pretul combinei il gasiti AICI.

Electrocasnice la reducere – Masina de spalat rufe Arctic

36% are reducere de pret de la eMAG masina de spalat rufe care e produsa chiar in Romania, la Arctic. Masina de spalat are o capacitate de incarcare de pana la 5kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul ei poate fi gasit AICI.

Electrocasnice la reducere – Aparat de aer conditionat Star Light

Pret foarte bun, una dintre cele mai mari reduceri, de 45%, pentru aparatul de aer conditionat Star Light. Aparatul e de tip Inverter si are o putere de 9000BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu display si control prin WIFI. In plus, aparatul are si kitul de instalare inclus in pretul pe care il gasiti AICI.

Electrocasnice la reducere – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Toate bucatariile moderne ar trebui sa fie dotate si cu o masina de spalat vase. Ideal este o masina incorporabila precum acest model, care se potriveste perfect in orice mobilier. Masina de la Whirlpool are 6 programe disponibile, 13 seturi de vase pot fi spalate simultan, face parte din clasa energetica A+ si are o latime de 60cm. Oferta cu 45% reducere o gasiti AICI.

Electrocasnice la reducere – Aspirator fara sac Dirt Devil

Un adevarat dusman al prafului, dupa cum ii spune si numele, este acest model de aspirator Dirt Devil. Aspiratorul este un model prevazut fara sac, ceea ce il face mult mai usor de curatat, are filtru omologat HEPA si spatiu de depozitare pentru praf de 2.2l. Mai multe detalii si pretul cu 50% reducere pot fi gasite AICI.

Electrocasnice la reducere – Espressor manual DeLonghi

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este una ce beneficiaza de discount de 45%. Este vorba de espressorul manual DeLonghi care e dotat cu dispozitiv de spumare, are sistem cappuccino si lucreaza sub o presiune de 15bar. Rezervorul de apa al espressorului este de 1l, iar oprirea este automata. Pretul poate fi consultat AICI.