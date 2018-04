Electrocasnice eMAG resigilate. Reduceri de 50% pentru frigidere, aragazuri și mașini de spălat rufe

O serie de electrocasnice eMAG resigilate au reduceri uriașe și sunt mai avantajoase ca niciodată.

Lista cu toate produsele electrocasnice eMAG resigilate poate fi consultată AICI.

În continuare am selectat câteva dintre cele maiinteresante produse electrocasnice eMAG resigilate care au reduceri semnificative și cu care faceți o afacere excelentă dacă le achiziționați.

Electrocasnice eMAG resigilate – Cuptor incorporabil Zanussi

Acest cuptor incorporabil are o reducere foarte mare de la eMAG, este electric, are funcția de Grill și face parte din clasa energetică A+. În plus, cuptorul este acoperit la exterior cu uns trat de inox antiamprentă. Oferta completă poate fi consultat AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Cuptor incorporabil Electrolux

Un alt cuptor incorporabil foarte avantajos este cel de la producătorul românesc Electrolux. Acest cuptor, fiind incorporabil ocupă spațiu puțin și este ideal pentru locuințele mici. Cuptorul este electric și e dotat cu curățare catalitică.

Oferta completă o găsiți AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Cuptor incorporabil rustic Hansa

Cuptorul incorporabil rustic de la Hansa are o reducere foarte mare, este resigilat și prezintă câteva zgârieturi superficiale. Cuptorul e dotat cu Grill, rotisor și funcționează pe electricitate. Oferta completă este AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Combină frigorifică Bosch

Frigiderul de la Bosch este dotat cu două uși, are un volum generos de 246l, folosește funcția No Frost pentru a nu produce gheață și are înălțimea de 185 cm. Frigiderul este acoperit la suprafață de un strat de inox, fiind ușor de curățat și întreținut. Oferta completă este AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Frigider Bosch

O altă combină frigorifică de la Bosch face parte din lista de resigilate de la eMAG și are un preț mult redus. Frigiderul are funcția de Low Frost, volum de 309 l și face parte din clasa energetică A++, fiind foarte economicos. Oferta completă e disponibilă AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Espressor automat Philips

Espressorul automat Philips Saeco Intelia este dotat cu dispozitiv de spumare, are funcție de cappuccino, rașnită ceramică și se autocurăță. Espressorul are un preț excelent ce poate fi consultat AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Combină frigorifică Bosch

O altă combină foarte avantajoasă de la Bosch și resigilată este mdelul cu un volum de 295 l, două uși și congelator, funcție de No Frost. Frigiderul are o înălțime de 200 cm și face parte din clasa energetică A++.

Oferta completă poate fi consultată AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Fier de călcat Electrolux

Un fier de călcat resigilat de la eMAG, produs de brand-ul românesc Electrolux are un preț foarte accesibil, iar calitatea sa este indiscutabilă. Talpa este Resilium, are o putere de 2200W și un rezervor de 0.35l. Oferta completă poate fi consultată AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Mașina de spălat rufe Hotpoint

O mașină de spălat rufe cu un preț foarte accesibil este acest model de la Hotpoint. Modelul este SLIM, ideal pentru locuințe cu spațiu restrâns. Are o capacitate de încărcare de 6 kg, 1200 RPM și face parte din clasa energetică A+++.

Oferta completă e disponibilă AICI.

Electrocasnice eMAG resigilate – Combină frigorifică Samsung

Un frigider de foarte mare calitate este cel de la Samsung, care are o reducere mare de preț. E dotat cu două uși și strat de inox la suprafață, face parte din clasa enegetică A+, are funcția No Frost și un display pe ușă, iar volumul este de 367l. Oferta completă poate fi consultată AICI.

