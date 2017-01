Ei sunt artiştii care vor cânta la ceremonia de învestire lui Trump, dar şi cei care l-au refuzat

Lista de celebrități care vor urca pe scenă la ceremonia de învestitură a lui Donald Trump ar trebui să transforme acest eveniment într-un dintre cele mai urmărite din acest an. Totuși, petrecerea care va avea loc cu acest prilej joi, cu o zi înainte de depunerea jurământului de către Donald Trump, este una marcată de controverse, în condițiile în care mai multe staruri cărora li s-ar fi cerut să cânte la acest show au respins public oferta. Până acum, scrie joi ziarul The Telegraph în ediția sa electronică, lista participanților nu este nici pe departe la fel de ofertantă ca în cazul celor două evenimente similare organizate pentru Barack Obama, scrie Agerpres.

Potrivit ziarului, este un lucru bine cunoscut că numeroase celebrități de prima mână nu îl plac deloc pe Donald Trump, criticându-l public în numeroase ocazii, iar magnatul din domeniul afacerilor cu imobiliare nu le-a rămas dator.

Directorul de comunicații al Comitetului pentru învestitură, Boris Epshteyn, a respins însă, în cadrul unui interviu acordat CNN în decembrie, preocupările privind o participare modestă la petrecerea de început de mandat. "Nu este Woodstock, nu este un concert", a spus el.

Cine va participa la petrecerea de învestitură?

Sam Moore, în vârstă de 81 de ani, membru al duetului "Sam and Dave", este unul dintre cei care vor urca pe scenă. Cei doi au fost celebri în anii '60 cu cântecul "Soul Man", pe care l-au înregistrat în 1967.

"Am participat la mișcarea de susținere a drepturilor civile și am văzut multe schimbări pozitive și progrese în cei 81 de ani de viață ai mei în această țară minunată și știu că trebuie să ne dăm cu toții mâna și să colaborăm cu noul nostru președinte. Cred cu sinceritate că, dacă vom putea realiza asta, se vor întâmpla lucruri foarte bune. Noi toți, ca americani, trebuie să ne unim în spatele noului nostru președinte și să-i dăm o șansă. Are nevoie de sprijinul tuturor pentru a face America mai mare, mai puternică și mai bună", a declarat Sam Moore. La petrecere va participa și trupa de dans "The Rockettes", anunțată încă din decembrie de Comitetul pentru învestitură.

Mai mulți membri ai grupului și-au exprimat dezamăgirea, afirmând că nu vor să urce pe scenă la acest eveniment. Ulterior, trupa a precizat că membrii săi care nu doresc să participe la eveniment pot să nu o facă. De asemenea, pe scenă se va afla "The Mormon Tabernacle Choir", un cor premiat la mai multe festivaluri care a fost prezent la cinci ceremonii de învestitură.

Corul are nu mai puțin de 360 de membri, iar unul dintre aceștia a anunțat că părăsește formația după anunțul privind participarea la învestitura lui Trump.

"Știu doar că nu aș putea niciodată să-i arunc trandafiri lui Hitler. Și cu siguranță nu aș putea cânta vreodată pentru el", a scris pe Facebook Jan Chamberlin.

Fosta concurentă la emisiunea "America's Got Talent" Jackie Evancho este singura cântăreață solo contractată de organizatori până acum. Ea a participat la show-ul de televiziune în urmă cu șase ani, când avea zece ani, iar de atunci a lansat mai multe albume.

Cântăreața a cântat de două ori la evenimente la care au participat membri ai familiei Obama.

"Vânzările de albume ale lui Jackie Evancho au urcat până la cer după ce s-a anunțat că va cânta la învestitură", a scris Trump pe Twitter.

Toby Keith va fi probabil cel mai mare star de la eveniment. Cântărețul de muzică country a spus că nu își va cere scuze, pentru că este nerăbdător să cânte pentru "țara și armata noastră". El este câștigătorul a numeroase distincții Country Music Awards și American Music Awards.

La învestitură va participa și actorul Jon Voight, tatăl actriței Angelina Jolie. Spre deosebire de numeroși actori de primă mână de la Hollywood, Jon Voight l-a susținut tot timpul pe Donald Trump, afirmând încă din luna octombrie a anului trecut că este cea mai bună alegere pentru funcția de președinte al SUA.

La petrecerea de inaugurare va cânta și trupa "3 Doors Down", care nu s-a remarcat prin nimic în ultimii ani, dar a ajuns pe locul trei în topul american în 2000 cu un single.

Lee Greenwood, cântăreț de muzică country celebru pentru melodia "God Bless The USA", va cânta și el la petrecere, care va fi a patra învestitură la care participă.

De asemenea, la eveniment participă și "The Frontmen of Country", un grup format din mai mulți cântăreți de country, printre care Tim Rushlow, Larry Stewart și Richie McDonald.

"The Piano Guys", un grup devenit celebru pentru realizarea de cover-uri după cântece populare prin utilizarea instrumentelor clasice, s-au rugat pentru "înțelegere" după ce au fost de acord să cânte la inaugurare.

"Sperăm cu sinceritate și ne rugăm să avem înțelegerea dumneavoastră. Nu credem în limitarea mesajului nostru pozitiv numai la oamenii care cred în aceleași lucruri și acționează la fel ca noi", a precizat grupul într-un comunicat.

"Nu ne-am schimbat mesajul. Nu am devenit alți oameni și nu s-a schimbat ceea ce ne reprezintă, semnificațiile muzicii noastre și motivul pentru care o scriem. Continuăm să facem ceea ce am făcut întotdeauna — cântăm pentru oricine vrea să audă mesajul nostru muzical în speranța de a ne convinge ascultătorii să-i iubească pe ceilalți", a mai precizat formația.

Cântărețul Tony Orlando, care va cânta la unul dintre cele trei baluri de învestitură, a spus că a considerat că e datoria sa "patriotică" să cânte la eveniment, deși decizia i-a adus "un uragan de ură". "Este o țară care trebuie să se unească", a declarat el miercuri pentru Fox News, potrivit DPA.

"The Star Spangled Singers" este unul dintre "no name"-urile de la spectacol, trupa care are în prezent câteva zeci de like-uri pe Facebook, potrivit The Telegraph, urmând să interpreteze cântece patriotice și instrumentale.

"The Reagan Years", o trupă de cover-uri din anii '80 care are în repertoriu hituri precum "Footloose" și "Don't Stop Believing", nu este nici ea departe de acest statut, fiind de obicei prezentă la evenimente corporatiste.

"The MIXX" se specializează la rândul ei în cover-uri ale unor melodii cunoscute, precum cele ale lui Miley Cyrus și Bruno Mars.

O figură aparte la petrecerea de învestitură o va face "A Place to Be Trio", o trupă formată din membri cu dizabilități, printre care un cantautor în scaun cu rotile și un meteorolog orb.

Beau Davidson, un cântăreț de country nominalizat la un premiu Emmy și cunoscut în special pentru cântecul patriotic "Blessed", va participa și el la spectacolul de învestitură.

De la petrecere nu vor lipsi DJ Romin și DJ Freedom, a căror misiune va fi se pare să aducă mulțimea în atmosfera de sărbătoare.

Cine l-a refuzat pe Trump

Charlotte Church l-a refuzat public pe Donald Trump după ce s-a vehiculat că oameni din stafful său ar fi contactat-o pentru participare.

"Stafful dumneavoastră mi-a cerut să cânt la învestitura dvs. O simplă căutare pe internet va arăta că în opinia mea sunteți un tiran. La revedere", a scris vedeta pe Twitter. La o zi după ce Charlotte Church a refuzat o presupusă solicitare de a cânta la învestitura lui Donald Trump, Moby a luat o decizie similară.

"Hahahahaha, tocmai am fost întrebat de un agent dacă aș vrea să particip la unul dintre balurile de învestitură pentru #trump... Hahahahaha, pe bune?", a postat DJ-ul pe Instagram. Cântăreața britanică Rebecca Ferguson a refuzat și ea invitația de a cânta la eveniment. "Sunt multe zone gri în ceea ce privește oferta care mi s-a făcut de a cânta pe care nu le pot dezvălui acum, dar nu voi cânta", a precizat ea.

Ea declarase anterior că va participa la petrecere numai dacă i se va permite să cânte "Strange Fruit". Într-un comunicat intitulat "Inauguration Ceremony" postat pe Twitter, cântăreața de 30 de ani a spus că acest cântec vorbește despre "toți oamenii de culoare disprețuiți și oprimați în SUA" și că are "o uriașă importanță istorică". Cel mai important nume care a refuzat prezența la eveniment este cantautorul britanic Elton John.

Echipa lui a anunțat că nu va participa la învestitură, deși ar fi fost contactat pentru acest lucru.

Cântărețul a spus în octombrie anul trecut că ideea că Trump va câștiga alegerile prezidențiale din SUA îl face să se teamă pentru viitor în ceea ce privește tratarea și vindecarea HIV/SIDA. "Îi va marginaliza pe oameni, deja face acest lucru", a spus artistul britanic.

R Kelly a negat și el că va participa la învestitură printr-un mesaj tranșant. "În ciuda zvonurilor care circulă pe internet, R Kelly nu va participa la ceremonia de inaugurare din acest an. Orice informații care pretind contrariul sunt pur și simplu neadevărate", a postat solistul R&B pe Twitter.

Trupa de cover-uri "The B-Street", care interpretează printre altele melodii ale lui Bruce Springsteen, și-a dat inițial acordul să participe la petrecere, dar ulterior a renunțat. "Toate aceste discuții (controversa legată de decizia lor de a participa la eveniment) ne-au făcut să înțelegem că acest eveniment nu merită", a declarat un membru al trupei pentru revista "Rolling Stone".

Cântăreața de pe Broadway Jennifer Holliday a acceptat inițial să participe la ceremonie, dar apoi a renunțat din cauza criticilor fanilor, relatează DPA. Ea a pus decizia ei inițială de a accepta angajamentul pe seama unei "erori de judecată".

Jennifer Holliday a declarat că nu a realizat că oamenii nu au reușit să treacă peste rezultatul alegerilor. "Obama a spus să trecem mai departe. Oprah a spus să trecem mai departe, dar oamenii nu au reușit să treacă peste asta", a declarat ea în cadrul talk-show-ului "The View", adăugând că decizia ei de a nu cânta în cele din urmă a venit după ce a primit amenințări cu moartea și jigniri rasiste.

Potrivit agenției de știri germane, care citează la rândul ei informații din media, Trump ar mai fi fost refuzat și de trupe precum "Beach Boys" și "Dixie Chicks", dar și de legenda muzicii country Garth Brooks și de tenorul italian Andrea Bocelli.