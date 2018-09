Șeful Tarom anunță reducerea pierderilor. "Trei luni consecutive pe plus"

Compania TAROM va încheia sezonul de vară pe plus în condiţiile în care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu peste 25%.

Tarom şi-a redus pierderea cu aproximativ 40%, în timp ce veniturile au crescut cu peste 25% în primele opt luni din 2018, acestea fiind cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani, a anunţat joi, într-un comunicat, Werner Wolff, directorul general al companiei aeriene de stat.

"Trei luni consecutive pe plus la TAROM. Suntem pe drumul cel bun. Suntem conştienţi de rezultatele pozitive obţinute de TAROM. Am reuşit să reducem la jumătate ce s-a pierdut în 2017, asta în condiţiile în care preţul combustibilului a crescut exponenţial. TAROM a demonstrat în acest an că este o companie puternică şi credibilă în piaţă", a subliniat directorul general TAROM, Werner Wolff.

Conform documentului, TAROM raportează cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani.

În același timp, cheltuielile companiei au crescut faţă de anul trecut cu aproximativ 15% iar scumpirea combustibilului de aviaţie are cea mai mare pondere pe acest segment.

Faţă de anul trecut, TAROM a plătit mai mult cu 49,7 milioane de lei pentru combustibil în condiţiile în care preţul kerosenului a crescut cu 30%, pe piaţa europeană, faţă de 2017.

De asemenea, Tarom a mai avut şi două aeronave nou intrate în flotă, în luna iunie 2018.

Noul director interimar al Tarom, Wolff Werner-Wilhelm, numit în noiembrie anul trecut, are 41 de ani și este originar din Brașov. Potrivit Libertatea.ro, Wolff Werner-Wilhelm a fost din 2012 director executiv al societății Banat Car Timișoara (dealer BMW), iar din 2014 și al Bavaria Cars Arad (de asemenea dealer BMW).

În paralel, noul director este și om de afaceri. Noul director al Tarom a fost partener de afaceri cu Mihai Cosmin Grapini, fiul europarlamentarului Maria Grapini, cu care a înființat o firmă, în august 2016.