Șeful procurorilor, declarație bombă despre Secția specială. Ce surprize a produs "peste noapte"

Adina Florea, pregătită să preia șefia SS

Șeful procurorilor din România pune punctul pe i în speța privind Secția specială de investigare a magistraților și dă de înțeles că este un "cal troian" introdus pentru a sabota activitatea DNA.

Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat marţi că "este foarte dificil" să susţii o structură cum este Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în condiţiile în care aceasta a retras "peste noapte" apelurile în mai multe dosare aflate în instanţele de judecată.

Bogdan Licu a participat la sediul reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti la o întâlnire cu experţii europeni pe tema raportului MCV, una dintre temele de discuţii fiind Secţia specială de anchetare a magistraţilor.

"Cu privire la Secţia specială, este foarte dificil să susţii o asemenea structură, în condiţiile retragerii peste noapte a unor apeluri. Acesta a fost unul din punctele de discuţii. Altele sunt ţin strict de legislaţia românească. Pentru mine sunt absolut surprinzătoare (retragerea apelurilor de către SIIJ - n.r.) şi care nu au făcut cu siguranţă bine nici imaginii Secţiei şi nici imaginii justiţiei şi Ministerului Public. Pe mine mă interesează imaginea Ministerului Public, în general. Eu am luat la cunoştinţă din instanţă, cât ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu (...) Nu am avut o discuţie aplicată cu privire la astfel de decizii. Eu sper să nu mai avem asemenea surprize. Eu am reacţionat la retragerea apelurilor. Înalta Curte a stabilit că pot să retragă aceste apeluri, iar singurul lucru care ne-a mai rămas de făcut a fost acela de a ataca prevederile Ordonanţei 7", a spus Bogdan Licu.

Declaraţia procurorului general vine în contextul în care SIIJ a retras în instanţă apelurile în câteva dosare importante, cum este cel al fostului deputat Sebastian Ghiţă sau dosarul retrocedărilor de păduri în care este judecat Viorel Hrebenciuc.

Mai mult, SIIJ a retras apelul şi în primul dosar trimis în instanţă de această structură, respectiv cel în care procurorul Eugen Stoina a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii sustragere de la prelevarea de mostre biologice, după ce a consumat băuturi alcoolice şi a produs un accident rutier.