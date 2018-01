Furtună în poliție! Carmen Dan: ”Aștept ca toți cei responsabili să facă un pas în spate”

FOTO EXPLICATIE: Carmen Dan acuzată de PNL.

În cadrul unei declarații de presă, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat că a decis revocarea din funcție a șefului Poliței Române Bogdan Despescu, după ce s-a aflat că pedofilul din Drumul Taberei este polițist rutier. Acesta va fi înlocuit, pentru 6 luni, cu șeful Direcției Naționale Anticorupție, Cătălin Ioniță. De asemenea, ministrul Carmen Dan mai așteaptă ca șeful secției omoruri din cadrul Poliției, Radu Gavriș, să ”facă un pas în spate”, la fel și cel de la Control Intern.

În cadrul conferinței de presă Carmen Dan s-a declarat tottal nemulțumită de explicațiile primite de la Poliție în cazul polițistului de la rutieră, reținut pentru pedofilie.

”Am înțeles că testele psihologice nu sunt relevate și că se impune o modificare de teste. Am înțels că testările sunt superficiale și permit intrarea unor persoane cu devieri comportamentale în sistem. Eu mă declar total nemulțumită de explicațiile pe care le-am primit. Este o lipsă de responsabilitate din lipsa din partea celor care au funcții în Poliția Română. Nu a ieșit nimeni să dea explicațiile necesare”, a spus Carmen Dan în fața jurnaliștilor.

Carmen Dan mai spune că nu a reușit să schimbe, în primul an de mandat această atitudine din poliție.

”Îmi asum că nu am reușit să schimb această atitudine în primul an de mandat”, a adăugat șefa de la Interne.

Ministrul de Interne i-a transmis premierului schimbarea din funcție a șefului Poliției Române, Bogdan Despescu. Acesta va fi înlocuit de șeful DGA, Cătălin Ioniți.

”Am transmis premierului propunerea de schimbare din funcție a șefului Poliției Române Bogdan Despescu. Cătălin Ioniță îi va lua locul pentru 6 luni”, a decis Carmen Dan.

Totodată, în urma unei discuții cu șeful centrului de psihologie din cadrul MAI, Carmen Dan a susținut că testele psihologice din cadrul ministerului vor fi schimbate.

”Am aflat cu stupefacție că în majoritatea unităților din Poliția Română se folosesc teste fără licențe”, a punctat Carmen Dan.

De asemenea, șefa MAI așteaptă ca șeful secției omoruri să facă un ”pas în spate”, după scandalul polițistului de la rutieră surprins că a pipăit doi copii într-un lift al unui bloc din cartierul bucureștean Drumul Taberei.

”Același gest îl aștept și din partea șefului Control Intern din Brigada Rutieră. Aștept de la toți cei responsabili să plece. Dacă va fi împuternicit, am mari așteptări din partea noului șef al poliției Române. La fel au și cetățenii, pe care vreau să-i asigur că această instituție are resursele să depășească acest moment. Îmi cer scuze dacă încrederea cetățenilor a fost zdruncinată!”, a declarat ministrul de Interne.

Carmen Dan a oferit explicații și pentru ziua de luni, când nu a oferit explicații publice, după ce s-a aflat că pedofilul din Drumul Taberei este agent rutier.

”Toată ziua de ieri am fost preocupată să-mi culeg informațiile pe care a trebuit să mi le pună la dispoziție șeful poliției române. Trebuie să avem toate adevărurile la dispoziție și o informare corectă a opiniei publice”, a conchis Carmen Dan.