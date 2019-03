Șeful Inspectiei Judiciare a dat în judecată chiar instituția pe care o conduce

Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces inedit Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu, localitatea in care are domiciliul.