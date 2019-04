Scandal la Interne! Șeful DGA îndulcește tonul:"MAI a interpretat eronat datele"

După ce o a declarat că ministrul de Interne, Carmen Dan, minte în ceea ce privește bilanțul DGA, șeful structurii îndulcește tonul și susține că MAI a interpretat greșit datele din bilanțul pe 2018 al Direcției.

Întrebat, într-o conferință de presă, de ce vine abia acum cu dezvăluiri, în contextul în care Carmen Dan a criticat activitatea DGIPI, Cătălin Ioniță susție că este obligația lui, ca șef al acestei structuri, să apere integritatea subalternilor săi.

"Am menționat că, atâta timp cât a fost vorba doar de Ioniță, am înțeles că trebuie să îmi rezolv problemele în liniște, respectând statutul pe care îl am. Însă, având în vedere implicarea DGA în poveste, e obligația mea, ca șef, să am această poziție alături de coelgii mei. De justitficare, cu cifre, materiale publice, care arată clar altceva decat s-a prezentat în bilanț", a declarat Ioniță.

Dacă, în primă instanță, Ioniță o acuza pe Carmen Dan că minte, în bilanțul MAI sunt aceleași date care există și în raportul public de pe pagina DGA. Acesta susține că i-a adus aceste acuzații ministrului petru că interpretarea datelor e făcută în mod eronat.

Dacă într-un dosar penal e prezent un cadru al MAI, pe lângă faptele de corupție comise, nu putem limita acțiunea doar la el. Interpretarea că nu ne axăm pe spațiul MAI e un neadevăr. Adica, dacă activitatea noastră a fost canalizată pe spațiul MAI, rezultă din dosarele instrumentate. Nu poate fi egal. E un firesc al lucrurilor. Îl constatăm zi de zi, în toate dosarele", a declarat Ioniță.

Directorul general-adunct al DGA a prezentat și un caz concret, despre instrumentarea unui dosar de corupție la Neamț. "33 de cetățeni au oferit mită polțiștilior de la rutieră, care au refuzat mita. Iată ca 33 de suspecți, ulterior inculpați, sunt din afara MAI", a declarat directorul general-adjunct al DGA.