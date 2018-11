Șeful Comisiei juridice din Senat:"De miercuri, colegii pot studia dosarul Tăriceanu"

Preşedintele Comisiei juridice din Senat a declarat, marţi, că fiecare membru al comisiei a primit o copie a referatului primit de la procurori în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, iar de miercuri se va putea studia şi dosarul propriu-zis.

Preşedintele Comisiei juridice din Senat Robert Cazanciuc a declarat, marţi, că fiecare membru al comisiei a primit o copie a referatului primit de la procurori în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, iar de miercuri se va putea studia şi dosarul propriu-zis.

"După cum ştiţi, avem o solicitare din partea Biroului Permanent (...) am pus în discuţia Comisiei juridice astăzi această solicitare, împreună cu sesizarea venită de la Parchet, şi am stabilit câteva lucruri. În primul rând, fiecare membru al Comisiei a primit o copie a referatului de la Parchet, referatul va fi studiat în această sală pentru a nu fi niciun risc de confidenţialitate, după cum ştiţi foarte bine această fază este nepublică, fiecare membru al Comisiei juridice are această responsabilitate de a nu discuta în afara Comisiei juridice despre acest dosar", a afirmat Robert Cazanciuc.

El a spus că de miercuri membrii Comisiei juridice vor putea studia şi dosarul propriu-zis.

"De mâine începând, fiecare membru al Comisiei juridice va putea studia şi dosarul efectiv, aceasta este decizia membrilor Comisiei, aşa cum va putea fi ... şi domnul Tăriceanu va avea acces, împreună cu avocatul, la aceste dosare, pentru a-şi putea pregăti apărarea. Termenul de studiere al dosarelor este până luni inclusiv, după ziua de luni sau în ziua de luni, vom decide de comun acord, vom propune Biroului Permanent un calendar, după ce vom vedea de cât timp este nevoie pentru apărare şi o să convenim probabil cu avocatul domnului Tăriceanu data la care o să aibă loc această audiere, şi în funcţie de programul Comisiei juridice. Astăzi colegii mei rămân în continuare în sală pentru studierea referatului şi probabil de mâine încolo, după un calendar stabilit de comun acord, fiecare va avea acces la cele 73 de volume pentru a-şi putea formula propria opinie", a declarat Cazanciuc.

Biroul permanent al Senatului a discutat, luni, cererea DNA de ridicare a imunităţii preşedintelui Senatului.Cererea a fost trimisă la Comisia juridică, iar în următoarele 14 zile va putea fi studiat dosarul. acesta are peste 70 de volume şi cuprinde peste 17.000 de pagini.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că a primit, în perioada în care era premier, „foloase materiale” de aproape 800.000 de dolari de o firmă austriacă pentru a interveni pentru încheierea unor acte adiţionale la un contract derulat de companie. Suma primită de Tăriceanu reprezenta un comision de 10 la sută din valoarea acestor acte adiţionale şi ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore.