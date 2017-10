Șeful Comisiei de control SRI, prima reacție despre diploma lui Teodorovici, obținută de la SRI

Claudiu Manda, șeful comisiei SRI, a avut o primă reacție după ce Eugen Teodorovici a declarat că a obținut o diplomă de la Academia SRI, fără să meargă măcar o dată, la un curs.

”Am inteles ca s-au sesizat cei de la Academie, va exista o analiză. Nu stiu ce cursuri a facut. Nu e o chestiune care să sesizeze Academia. Eu când am fost la aceste cursuri, aveam obligația să participăm la un anumit procent din aceste cursuri. Am fost la diferite cursuri, nu la toate, dar am fost”, a spus Claudiu Manda.