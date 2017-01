Șeful ANP: Unitățile militare ale MApN nu pot fi folosite pentru mutarea deținuților

Marius Vulpe / FOTO: Ziarul de Iași

Marius Vulpe, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că unitățile militare dezafectate ale MApN nu pot fi folosite pentru mutarea imediată a deținuților, întrucât acestea sunt degradate și necesită investiții care ar dura între trei și patru ani.

"Referitor la preluarea spațiilor disponibilizate de diferite instituții publice în perioada 1998 – 2015, ANP a preluat un număr de 12 foste unități, imobile din care opt au clădiri în componență, restul doar curte. Aceste spații nu au putut fi populate cu deținuți pentru că sunt în proporție de 80% degradate, iar configurarea lor nu respectă cerințele minime de siguranță și securitate. Este necesară transformarea acestor spații, care presupune lucrări ample prin investiții și intervenții. Este o soluție falsă că mâine putem muta deținuții acolo. Ca să facem acest lucru necesită investiții care ar dura 3-4 ani pentru a aduce unitățile la standardul minim de cazare a deținuților. În plus, trebuie luat în calcul că trebuie să dispunem de resurse umane, să angajăm noi lucrători. Pentru cel mai mic penitenciar este nevoie de 300 de angajați", a spus Marius Vulpe.

"În 2016, au fost oferite de către MApN alte 10 imobile. S-au făcut evaluări vizuale de către directorii de penitenciare și acestea, la fel ca celelalte primite în perioada 1998-2015, nu pot fi folosite pentru cazarea deținuților. De asemenea, și acestea necesită investiții, reparații, defrișări de arbori pe circa 80% din suprafață", a continuat directorul ANP.

Totodată, acesta informat că în anul 2016 s-au finalizat 670 de locuri noi de cazare în penitenciarele deja existente, dar și că s-au efectuat lucrări de reparați în cazul a 2.657 de camere de detenție.

"S-a mai vehiculat în spațiul public referitor la suma returnată către bugetul de stat, că puteau fi îmbunătățite spațiile actuale de cazare. Nu este real. În 2016, în întreg sistemul penitenciar au fost finalizate 670 de locuri noi de cazare în spațiile deja existente. În 2016 putem spune că am depășit ceea ce ne-am propus cu 20 de locuri. Au fost supuse reparațiilor 2.657 de camere de detenție din întreg sistemul penitenciar, însă, cu toate acestea, trebuie să conștientizăm că sistemul penitenciar este supraaglomerat. Este foarte greu să faci reparații cu deținuții în cameră. În 2017 vom finaliza și moderniza 200 de locuri noi la Penitenciarul Bacău. Ca si cifră din buget, în 2016 am cheltuit cu 203% mai mulți bani decât în 2015 pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare din penitenciare", a declarat directorul ANP.

Vulpa a mai informat că, în anul 2016, au decedat în penitenciarele din România un număr de 98 de deținuți, dintre care 11 cazuri au fost decese survenite prin suicid: "Referitor la deținuții care au decedat în penitenciarele din România, vă pot spune că în 2016 rulajul a fost de 40.700 de deținuți. Astfel, în 2016 au decedat 98 de oameni în penitenciarele din România, ceea ce, statistic vorbind, înseamnă 3,5 la mia de deținuți. Acest număr este de trei ori mai mic față de populația româniei, 11,7 decese la mia de locuitori. Cauzele deceselor au fost boli cronice și, în general, boli în faze terminale. Decese prin suicid au fost 11 cazuri în 2016, față de 10 în 2015".

Potrivit acestuia, cele mai multe fonduri returnate la buget în 2016 au fost cele legate de cheltuielile cu personalul, ANP confruntându-se cu un val de ieșiri din sistem a angajaților.

"În legătură cu fondurile returnate la rectificările bugetare de anul trecut, din suma de 30 de milioane de euro cele mai mari cheltuieli au fost cele de personal, prevăzute în buget cu 848 de milioane de lei. Astfel, am returnat 109 milioane de lei. Cauzele sunt ieșirea masivă prin pensionare, demisie, deces al angajaților. De asemenea, nu am reușit să angajăm personal la fel de repede. O altă parte au constituit-o cheltuielile de capital, respectiv construirea de noi spații de cazare. Dimiuarea a fost de peste 20 de milioane de lei, cauza fiind modificările legislative. ANP a făcut toate eforturile posibile să asigure condiții decente. Ne străduim an de an să îmbunătățim condițiile, dar depinde de resurse. Sperăm ca anul acesta bugetul să fie unul permisiv", a conchis Marius Vulpe.