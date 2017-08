VIDEO. Imagini de coşmar pe litoralul românesc. "E mult prea mult", spune Protecţia Consumatorului

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au rămas stupefiaţi de ceea ce au găsit la o terasă din Eforie Sud.

Haine aruncate în zona unde se gătea, vase murdare, alimente depozitate la întâmplare sau chiar expirate. Asta au găsit inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța în Eforie Sud, la Terasa Carlos.

Bucătăria unității era amenajată sub cerul liber, contrar oricăror norme de igienă, scrie telegrafonline.ro. "Deficiențele din imagini vorbesc de la sine. Marfa era depozitată în mod impropriu, unele alimente erau expirate, depozitate necorespunzător, gătite într-o bucătărie de vară, pe caldarâm, sub cerul liber, fără respectarea niciunei norme. Este mult prea mult ceea ce am găsit aici", a declarat comisarul șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu.