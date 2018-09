Efectele devastatoare pentru organism ale excesului de fructe

Uneori, orice este prea mult devine daunator, chiar si cand vine vorba despre fructe.

Desi contin predominant fructoza, care nu ridica rapid nivelul de zahar in sange, fructele mai au in compozitie si sucroza si glucoza. Exact ca zaharul. Cele doua, sucroza si glucoza cresc rapid glicemia, scrie andreearaicu.ro. Prea multe fructe, deci, duc la cresterea nivelului de zahar in sange si la dereglari hormonale si de greutate.



Opteaza pentru fructe mai putin dulci, fructe puternic colorate in rosu, albastru, purpuriu, portocaliu, galben, verde. Mananca fructele ca atare, nu in combinatie cu alimente si mancaruri, pentru ca difera timpul de digestie, iar fructele fermenteaza.