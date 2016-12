EFECT UIMITOR. Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei sirop de ridiche neagră şi miere

Pe cel mai mare portal naturist rusesc a fost postata anul trecut o reteta de remediu cu ridiche neagra si miere impotriva bolilor specifice iernii care a starnit in scurt timp un val de uimire fara precedent, scrie frunză-verde.ro.

Autorul, un calugar ortodox rus care practic prelua o reteta traditionala siberiana straveche, sustinea ca acest remediu poate vindeca racelile,tusea si gripa chiar peste noapte, un lucru greu de crezut de majoritatea cititorilor articolului. Totusi, in scurt timp, comentariile celor care incercau acesta reteta erau pline de uimire, multi sustinand ca intr-adevar, acesta bautura a avut efect in timp foarte scurt.



Siropul de ridiche neagra cu miere de albine, este un remediu naturist traditional la popoarele estice cu nenumarate efecte benefice asupra organismului: combate si trateaza tusea si ragusala, combate si trateaza gripa si raceala.

Conform Wikipedia “ridichea neagra sau Rapfanus sativus varietatea niger este un soi de ridiche folosit din cele mai vechi timpuri in medicina naturista, atribuindu-se puteri de vindecare a bolilor digestive, biliare, racelii. Contine glucide, uleiuri esentiale, enzime, microelemente, vitaminele B si C, flavonoide, izotiocianati, inhibitori de enzime. Este un puternic energizant, elimina toxinele din organism si regenereaza ficatul”.

Află cum se prepară siropul pe frunză-verde.ro.