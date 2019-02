Șefa ÎCCJ, întâlnire în beznă cu șeful CCR: ”La final am luat haina domnului Dorneanu”

Președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, a declarat la ieșirea de la audierile din Consiliul Superior al Magistraturii, că a avut o discuție ”pe întuneric” cu președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, despre decizia CCR privind completurile de cinci judecători și că a fost pusă să-și lase telefonul în anticameră.

”Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constat conflictul juridic de constituționalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticameră, iar discuția s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine. Discuția cu domnul Ciorbea a fost foarte recentă și a vizat completurile de 3 judecători. Amănunte o să vă dau cu altă ocazie”, a declarat Cristina Tarcea, potrivit G4Media.ro.

Întrebată ce voia Valer Dorneanu, Tarcea a răspuns: ”o justificare a deciziei CCR pronunțată pe completurile de 5 judecători”.

Pe data de 7 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a admis, cu 7 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă” sesizarea premierului Viorica Dăncilă privind completul de 5 judecători de la Înalta Curte: există conflict între Parlament și Curtea Supremă.