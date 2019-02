Șefa ÎCCJ denunță ”abuzul” Inspecției Judiciare și îl amenință pe Liviu Dragnea cu DEZVĂLUIRI

Președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, a declarat la ieșirea de la audierile din Consiliul Superior al Magistraturii, că a avut o discuție ”pe întuneric” cu președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, despre decizia CCR privind completurile de cinci judecători și că a fost pusă să-și lase telefonul în anticameră.

Atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, și la adresa Avocatului Poporului, înainte de audierea de la CSM pentru acțiunea disciplinară a IJ. Tarcea susține că are multe de declarat privind interesul liderului PSD Liviu Dragnea privind completele de cinci judecători, însă a precizat că toate lucrurile vor fi spuse la timpul lor.

„Nu a venit momentul declarațiilor, dar vă promit că o să vină un moment când o să vină lucruri interesante. S-a aflat din presă punctul de vedere al Inspecției Judiciare, ca să nu plecați cu mâna goală, că pun la dispoziție și punctul meu de vedere. Veți afla cu certitudine multe răspunsuri.(...) În afară de faptul că este un abuz. În ultima vreme tot vorbim despre abuzuri. Trebuie să ne uităm foarte atent la toate instituțiile care comit abuzuri. O să vedeți de ce apreciez că a fost un abuz”, a declarat președintele ICCJ, Cristina Tarcea, la CSM, conform Mediafax.

”Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constat conflictul juridic de constituționalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticameră, iar discuția s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine. Discuția cu domnul Ciorbea a fost foarte recentă și a vizat completurile de 3 judecători. Amănunte o să vă dau cu altă ocazie”, a declarat Cristina Tarcea.

Întrebată de voia Valer Dorneanu, Tarcea a răspuns: ”o justificare a deciziei CCR pronunțată pe completurile de 5 judecători”.

Totodată, șefa ICCJ a precizat că va face declarații lămuritoare „la timpul lor”.

„Doamne, vă mai aduceți aminte de declarațiile politice din luna august și septembrie când la ICCJ se refuza a se aplica legea? Vă mai aduceți aminte de interesul direct al președintelui Camerei Deputaților în organizarea completurilor de 5 judecători? De aceea am spus că am multe declarații interesante de făcut despre o discuție pe care am avut o cu președintele CCR legat de decizia de constatare a conflictului de constitutionalitate, despre o discuție la fel de interesantă cu domnul Ciorbea, dar toate la timpul lor”, a mai spus șefa ICCJ, conform Mediafax.

Secția pentru judecători a CSM discută, miercuri, acțiunea disciplinară exercitată în decembrie 2018 de Inspecția Judiciară pe numele Cristinei Tarcea.

Acțiunea a fost exercitată deoarece președintele instanței supreme a refuzat nejustificat îndeplinirea unei îndatoriri de serviciu și pentru nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.

„În privinţa abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. f), inspectorii judiciari au reținut că preşedintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a refuzat nejustificat să îndeplinească îndatoririle de serviciu cu privire la constituirea completurilor de 5 şi de 2 judecători prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) şi art. 32 din Legea nr. 304/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 207/2018. Cu referire la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. o), s-a reţinut că, prin refuzul de a implementa dispozițiile de imediată aplicare ale Legii nr.207/2018 anterior menţionate, 40 de cauze de competența completurilor de 5 judecători şi 11 cauze de competenţa completurilor de 2 judecători nu au fost repartizate aleatoriu unor completuri în compunerea prevăzută de legea în vigoare la data înregistrării lor”, informează Inspecția Judiciară, printr-un comunicat de presă.

Potrivit Inspecției, acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea Cristinei Tarcea.

Tarcea cere recuzarea a patru judecătoare din CSM

Președintele ÎCCJ, judecat de Secția pentru judecatori a CSM, cere recuzarea a patru judecatoare, acuzandu-le de atitutudine ostila, antepronuntare si sustinerea neconditionata a Inspectiei Judiciare.

Este vorba despre Lia Savonea, presedintele CSM, Gabriela Baltag, Evelina Oprina si Margareta Țînț.