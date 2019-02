Șefa DNA despre dosarele grele:"Nu am de ce să vă dau explicații"

Dosarul TelDrum sau acuzațiile la adrsa lui Frans Timmermans suscită interesul societății civile, dar și a reprezentanților Uniunii Europene. Nu asta este și părerea șefei DNA, Adina Florea, care vrea să țină totul doar pentru ea. Intrebată despre evoluția acestor dosare, a răspuns sec: "Nu am de ce să vă dau detalii!".

Jurnaliștii Newsweek România au contactat-o pe Adina Florea pentru a o intreba despre doua anchete importante, una privind Tel Drum, pe care Sectia de investigare a magistratilor vrea sa o preia de la DNA, iar o a doua referitoare la o plangere privindu-l pe prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans.

Intrebata de ce trebuie ca dosarul Tel Drum sa ajunga la Sectie, Florea raspunde: "Este o anchetă în curs, nu o să vă dau niciun fel de detalii. Repet, este o anchetă în curs, iar eu dumneavoastră nu am de ce să vă dau explicații".

In ceea ce priveste plangerea privindu-l pe Frans Timmermans, procurorul spune: "Dumneavoastră vreți ca eu să știu toate dosarele din Secție? Păi, am semnat, dar am 500 de dosare în lucru. De unde să știu? Probabil că este o plângere făcută de această chestiune. Haideți să nu mai lungim discuția, pentru că oricum dumneavoastră veți fi dispusă să faceți tot felul de interpretări vis a vis de ceea ce discutați cu mine, așa că eu vă urez o zi bună".