Șef nou la Cancelaria premierului Dăncilă

Costin Mihalache a fost numit astazi Sef al Cancelariei Primului-Ministrului, structura desfiintata de fostul premier Sorin Grindeanu si reinfiintata marti de actualul Premier al Romaniei Viorica Dancila.

Dupa ce in urma cu doar doua saptamani fusese numit director general al CFR SA, Costin Mihalache a fost numit astazi Sef al Cancelariei Primului-Ministrului, structura desfiintata de fostul premier Sorin Grindeanu si reinfiintata marti de actualul Premier al Romaniei Viorica Dancila. In afara de perioada guvernarilor Grindeanu si Tudose, Cancelaria Primului-Ministrului este o structura care a existat mereu in aparatul guvernamental.

Numirea lui Mihalache ca Sef al Cancelariei Premierului Romaniei nu mira pe nimeni, intrucat acesta are calificarea si experienta necesara pentru a face fata cu brio cerintelor acestui post extrem de important in functionarea optima a oricarui guvern.

Reamintim ca in urma cu doua saptamani atunci cand Mihalache a fost numit director general al CFR SA s-a stiut clar ca premierul Viorica Dancila a hotarat sa isi sacrifice unul din oamenii de baza din echipa sa de consilieri de stat, adica pe Costin Mihalache, la acel moment, consilier de stat pentru infrastructura, tocmai pentru a incerca sa destructureze mafia si incredibila increngatura de interese nelegitime din CFR. Se pare insa ca, desi fusese numit in functie de doar doua saptamani la CFR SA, Costin Mihalache a deranjat acele cercuri de interese nelegitime din CFR SA si chiar si pe nou numitul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. Si pentru ca Premierul Dancila nu a dorit ca un profesionist desavarsit ca Mihalache sa devina carne de tun pentru orgoliile vreunui ministru sau al altuia, s-a decis rapid sa il readuca pe acesta intr-o pozitie extrem de importanta, chiar in inima Guvernului.

Reamintim ca Mihalache este de profesie jurist si are o importanta experienta in domeniul managementului si al infrastructurii rutiere si feroviare. Astfel, in perioada guvernarii Ponta, Mihalache, in calitatea sa de consilier de stat la Cancelaria premierului de atunci si mai apoi de secretar de stat la SGG, coordona- pe langa domeniile strategice de politica externa pe Regiunea Asia-Pacific, si activitatea Agentiei Domeniilor Statului, activitatea Transgaz si Transelectrica, precum si pe cea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNAIR-ul de astazi) in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie. De asemenea, C. Mihalache are expertiza si in domeniul infrastructurii feroviare, acesta fiind o perioada importanta de timp si consilier la SC ROMTRANS (Feroviar) si CFR Electrificare SA. De remarcat ca toate entitaile pe care le-a condus sau coordonat au inregistrat profit sau evolutii pozitive pe bursa, pe perioada mandatului sau.

Costin Mihalache este absolvent de studii juridice (1990 – 1994) si filologie chineza (1995 – 1999), are un Master în Administrație publică (Puterea executivă și administrația publică, 2014), a urmat Colegiul Național de Apărare (Securitate și Bună Guvernare, 2014), precum și cursuri modulare de Managementul proiectelor cu finanțare europeană (2011) și Managementul Performanței în societățile comerciale (program Sheffield University, 2010). Vorbeste fluent engleza, germana și chineza.