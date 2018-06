subiecte romana BAC 2018

La profilul uman, elevii au avut la primul subiect arta poetică din opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

La profil real, subiectul al treilea a fost din genul liric: Particularităţile unui text poetic dintr-o pezie de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi.

Aproape 140.000 de absolvenți ai claselor a XII-a susțin, astăzi, prima probă a examenului de Bacalaureat. Este vorba despre proba scrisă la Limba și literatura română. Candidații au intrat deja în săli.

Elevii au intrat în clasă destul de încrezători.

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018. De ce trebuie să ţină cont elevii la Română:

- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enunului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte

−așezarea în pagină, lizibilitatea

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct

– abilităi de analiză si de argumentare 3 puncte

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018. Arta poetica

Arta poetica : e conceptul care defineste ansamblul de trasaturi care exprima conceptia despre lume si viata a unui poet, viziunea lui asupra menirii poetului si a artei sale, definitorii pentru creatia lui. Conceptul se poate folosi si pentru a defini mentalitatea specifica unei epoci.

Ex.: O. Goga, definit ca ,,poet al patimirii noastre’’, considera ca menirea poetului s a poeziei este de a ilustra ,,durerile poporului prin sufletul lui (…) Am vazut n scriitor un element dinamic, un rascolitor de mase, un revoltat… Am vazut in scriitor un semanator de credinte si un semanator de biruinte’’, idei care se regasesc in intreaga sa creatie lirica.

Autorul: e persoana care creaza opera literara, artistica stintifica sau publicistica, in care acesta isi exprima sentimente, stari, idei, conceptii personale asupra unor probleme ori aspecte ilustrate in relatie directa cu domeniul careia ii apartine respectiva creatie. In cazul literaturii populare exista conceptul de autor anonim, creatia circuland pe cale orala.

OPERA LIRICA- ESTE GENUL LITERAR in care sunt exprimate in mod direct sentimente, stari sufletesti etc. de catre autor; in acest gen literar sunt cuprinse poeziile.

Cuvant

De Tudor Arghezi

Face parte din volumul „Carticica de seara” considerata „o prefata” poetica adresata cititorului.

Arta poetica

Este o opera literara care contine o expunere a unor perceptii(idei) referitoare la creatia poetica, folosind mijloace artistice.

Poezia „Cuvant” publicata in volumul „Carticica de seara” poate fi considerata o arta poetica in care poetul defineste cu mijloacele literaturii, una din temele creatiei sale.

Poetul pune in discutie raportul scriitor -carte-cititor si defineste actul creatiei.

Titlul poate semnifica o prefata si este constituit din subst. „Cuvant’’ el semnificand cuvantul care construieste o lume imaginara.

Tema poeziei poate fi rezumata intr-un singur cuvant: creatie, miracol, talent, adica poetul defineste creatia artistica sau opera literara in general.

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018. Continutul textului

1. Textul poeziei se structureaza pe baza a 3 idei dominante

2. Relatia autor-cititor fiind prima idee a textului, este reliefata de la inceput prin adresarea directa, sincera si modesta a autorului catre cititor, caruia i se destainuie. Citat: vers 1-5

3. Stradania poetului este de a alege cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima intreaga bogatie de sensuri. Citat: vers 5- 10

4. „deci cartea”, poezia este viata dar si cantec, armonie de suflet si trebuie cantata pe violoncel, harpa sau cimpoi. Citat: vers 10-14

5. poetul se vrea un vrajitor care sa-i ofere cititorului o carte a universului miniatural. Citat vers 15-20

6. Secventa urmatoare defineste creatia poetica prin care se creeaza o lume imaginara, accentuand asupra ideii de fictiune si a dificultatii actului creator. Citat: vers20- pana la capat

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018. Trasaturile artistice ale textului

1. Raportul dintre autor si cititor este exprimat prin folosirea unor verbe la pers. I, a unor pronume de pers. I si a II-a si a unui subst. in cazul vocativ „cititorule”

2. Verbele folosite la modul indicativ, conjunctiv sau conditional(as fi voit sa fac, sa strecor, am rascolit) au in vederea creatiei, exprimand diferite etape ale acestuia.

3. Neologismele („molecule”, „celule”) stau alaturi de cuvinte sau expresii populare sau regionale :”Brotacel”, „Tandara”, „Scama”, „Nitica”

4. Caracterul liric sau poetic al poezie este accentuat si de topica propozitiilor(ordinea lor care contin inversiuni sau intercalari de cuvinte.

5. In poezia „Cuvant: se remarca originalitatea versificatiei.

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018Concluzii:

1. Toate trasaturile specifice ale acestei poezii evidentiaza originalitatea intregii poezii a lui Arghezi. Poetul este creatorul unui limbaj poetic nou prin folosirea originala a metaforelor: „tandara de curcubee”, „scama de zare”, „drojdii de roua”

2. Poezia impresioneaza de asemenea prin noutatea si puterea de sugestie a expresiei poetice.

EDU.ro Subiecte Romana BAC 2018. Metafora

Def.: METAFORA este figura de stil prin care se trece de le intelesul obisnuit al unui cuvant la o alta semnificatie. Aceasta trecere de intelesuri se face pe baza unei comparatii subintelese.

Deci metafora este o comparatie prescurtata care se realizeaza prin omiterea termenului obisnuit, termenul comparant ca si excluderea adverbelor de comparatie: ca, asemenea cu, aidoma, precum.

