Editorial Cozmin Gușă: ”Fenomenul Ploiești și tenebrele jocurilor de putere”

”Un grup de procurori ploieșteni au acționat într-o formă dovedit infracțională, dar în numele anti-corupției, pentru a pedepsi dușmani conjuncturali ai grupului Kovesi-Coldea”, spune Cozmin Gușă într-un editorial publicat în evz.ro.

”Sebastian Ghiță: îl cunoșteam oarecum pe Sebi Ghiță încă din 2001-2002, când eram secretar general al PSD, iar el începea să-și marcheze influența în organizația PSD Prahova; discuțiile cu el din ultima perioada, fie cu prilejul întâlnirii de la Belgrad, fie telefonice, m-au lămurit pe deplin despre ce i s-a întâmplat în urma întâlnirilor sau parteneriatelor din fostul STAT PARALEL; e treaba lui cum își va administra dezvăluirile sau mărturiile în scopul recuperării statutului de cetățean român ce vrea să trăiască în țara lui (și m-a convins că-și dorește asta!); dar mecanismul demonizării lui publice și a tentativelor de arestare, mi-au arătat mie nu doar că a fost ales de către STATUL PARALEL să fie victima de serviciu, dar cei cărora le era teamă de ce știe Sebi Ghiță despre ei (in principal Kovesi-Coldea) au dorit cu disperare ca el să poată să mai vorbească despre acele detalii infamante aduse la adresa lor, strict din postura de pușcăriaș, și-n nici un caz din cea de ''azilant politic'', postura care augmentează afirmațiile făcute; în orice caz , Ghiță are meritul ca prin dovezile și dezvăluirile sale împotriva lui Coldea a salvat SRI-ul de o implozie controlată, pe care fostul prim-adjunct o pregătea cu minuțiozitate; și mai are un merit legat de devoalarea practicilor staliniste de la DNA Ploiești; și, dacă doar astea ar fi, trebuie puse obligatoriu în balanță cu greșelile sau excesele sale, pe care sunt convins că și le va asuma și public cât de curând; iar fanilor mei și ai postului Realitatea TV, le transmit că în această cheie strategică și legitimă să citească interesul de a mă întâlni și discuta cu Sebi Ghiță; iar dezvăluirile pe care le-a făcut în emisiunea lui Tavi Hoandră de sâmbătă seară, detaliind bomba șantajistă clocită de Coldea-Kovesi împotriva lui Iohannis, confirmă c-am acționat corect.

Vă rog acum, pornind de la ipoteza mea că ceea ce s-ntamplât la DNA Ploiești este determinant pentru vectorizarea alegerilor următoare, și recapitulând potențialul atitudinilor și faptelor din descrierea celor patru personaje, să vă adresați întrebări, ale căror răspunsuri v-ar putea lămuri despre viitorul imediat și consecințele pentru România.

Încep eu cu câteva intrebări pe care mi le adresez deja:

Mai poate Coldea și-ai săi să țină sistemul instituțiilor statului într-o imobilitate perplexă? Sau dezvăluirile de la DNA Ploiești cel puțin îl vor demobiliza printr-o anatemizare decisivă?

Securismul reinventat pe aliniamente dreapta-stânga, mediatic-civic, justiție, va câștiga partida de putere din 2019-2020? Sau mai avem resorturi de normalitate și civism care să contrabalanseze acest plan disperat și antinațional?

Ar mai putea apărea unii ca Sebastian Ghiță care să mărturisească public, din interiorul fostului sistem ocult, ororile pe care le-am îndurat fără să percepem ce se-ntâmplă de fapt? Sau frica și lașitatea vor precumpăni în balanța fiecărui actor din interiorul acelui sistem?

Mass-media din Romania mai are forța să se solidarizeze în interesul breslei, fie el comercial, dar mai ales legitim pentru o categorie profesională ce-și revendică activitatea publică în interesul audienței specifică fiecărei entități media? Sau patronii vor ceda șantajului curent, iar vectorii de opinie mediatică vor rămâne în rușinoasa și umila posturaă de ''butonabili''?

P.S. Că să fie public și clar, azi la ''marele DNA Ploiești'', mai lucrează procurorul Marin, ca șef interimar trimis de la București, și un singur procuror în subordine! Aloooo?!”, scrie Cozmin Gușă.